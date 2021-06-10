Из Петербурга в Таллинн вновь начали ходить автобусы

Автобусные рейсы между Петербургом и Таллинном возобновил перевозчик Lux Express. Как рассказали в пресс-службе компании, изначально планировалось оперировать на линии четырьмя отправлениями в каждую сторону в течение недели. Но на волне высокого спроса, вызванного возвращением компании на маршрут между городами, принято решение уже со следующей недели осуществлять 8 рейсов в каждую сторону. Отправления будут каждый день, а в пятницу — два.

Пока больше билетов на линии продается с отправлением из Таллинна. Из Петербурга 84% пассажиров планируют ехать до эстонской столицы, а остальные 16% направляются в города Восточной Эстонии, где на рейсах предусмотрены остановки — Йыхви, Нарву и Силламяэ. На данный момент воспользоваться рейсами между Санкт-Петербургом и Таллинном могут только граждане России, Эстонии и других государств, которым законодательно разрешено пересечение границы между странами. Поездки с туристическими целями все еще запрещены.

Время в пути между городами составляет около 7 часов. Границу Ивангород-Нарва автобусы проходят, как и прежде, вместе с пассажирами.

Первый автобус отправился вчера из Петербурга в Таллинн ФОТО: пресс-служба Lux Express