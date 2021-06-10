Чт, 10.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

НА КОГО ПОХОЖ? ⟩ Фото Дарьи Жуковой с сыном от греческого миллиардера попало в Сеть

Свадьба Даши Жуковой и греческого миллиардера Ставроса Ниархоса ФОТО: Соцсети

Бывшая жена Романа Абрамовича недавно отметила сорокалетие и стала мамой в третий раз, пишет Пятый канал.

Фото Дарьи Жуковой, держащей на руках новорожденного ребенка, выложил в сеть друг экс-супруги миллиардера Романа Абрамовича. Снимок молодой мамы с сыном Дерек Бласберг опубликовал на своей странице в Instagram.

«Желаю счастливого дня рождения, горячая мамочка», — подписал фото автор.

Отец малыша — греческий миллиардер Ставрос Ниархос, с которым женщина состоит в отношениях уже два года. Мальчик, которого назвали Филип Ставрос в честь его дедушки, появился на свет в марте 2021-го.

О личной жизни Дарьи известно немного. Дизайнер была замужем за Романом Абрамовичем. В браке у пары родились двое детей: сын — Аарон Александр и дочь — Лея Лу. В 2017 году супруги развелись. Через два года после расставания Жукова снова вышла замуж, уже за греческого миллиардера, от которого и родила своего третьего ребенка.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back