НА КОГО ПОХОЖ? ⟩ Фото Дарьи Жуковой с сыном от греческого миллиардера попало в Сеть

Отец малыша — греческий миллиардер Ставрос Ниархос, с которым женщина состоит в отношениях уже два года. Мальчик, которого назвали Филип Ставрос в честь его дедушки, появился на свет в марте 2021-го.

О личной жизни Дарьи известно немного. Дизайнер была замужем за Романом Абрамовичем. В браке у пары родились двое детей: сын — Аарон Александр и дочь — Лея Лу. В 2017 году супруги развелись. Через два года после расставания Жукова снова вышла замуж, уже за греческого миллиардера, от которого и родила своего третьего ребенка.