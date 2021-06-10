А ВЫ УЖЕ ВИДЕЛИ? ⟩ Анастасия Волочкова неудачно надела трусики и показала то, что видеть всем не надо

Балерина не растерялась, удалять снимок не стала, а через пару дней снова показала себя практически обнаженной, лишь прикрытой банным веником, и, продемонстрировав отменное чувство юмора, написала: «Дорогие мои. У меня столько интересного происходит в жизни! И личной и творческой! В балете «Лебединое озеро» есть две героини: Одетта и Одиллия. Я танцевала обе эти партии в одном балете. Но вернёмся к жизни... Судя по количеству комментариев под моим постом, в котором я хотела поделиться обновками нижнего белья (я же была не без него), я понимаю, что больше ажиотажа вызывает Волочкова не Одетта, а Раздетта. Я сама сейчас умираю от смеха! На шопинг сходила. И поделилась. Милые мои, так моя фигура и подтянутость мышц - это дар Божий и плоды ежедневного труда в балетном зале! И позволяет надеть мини-трусики».