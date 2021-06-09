ОГО! ⟩ Малышева описала неожиданный полезный эффект виагры

Выпуск, в котором она описала неожиданный эффект препарата, опубликован на сайте «Первого канала».

Гость передачи рассказал Малышевой и Гандельману, что его мать страдает сердечной недостаточностью, и добавил, что для снижения высокого давления врач прописал женщине виагру. Зритель задал докторам вопрос о том, насколько эффективен такой способ лечения, пишет Lenta.ru.

Кардиолог-реаниматолог Гандельман объяснил, что врач поступил верно. Он отметил, что для лечения легочной гипертонии применяется силденафил, вещество, более известное как виагра. Лекарство расширяет сосуды по всему телу, особенно легочные артерии, и снижает давление.