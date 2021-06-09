ПРОДОЛЖЕНИЕ ⟩ Нателла Крапивина – Филиппу Киркорову: «Лобода отказала вам в дуэте. Может, тогда вы затаили обиду?»

Подоплекой скандала стала прошедшая недавно премия МУЗ-ТВ. Нателла Крапивина раскритиковала музыкальную церемонию, позволив себе неосторожное высказывание в адрес Филиппа Киркорова и Давида Манукяна — артисты появились на дорожке вместе. Продюсер заявила, что в былые времена таких мужчин на Кавказе «пускали на шашлыки».

В ответ Киркоров разразился гневной тирадой. А сегодня настала очередь для реплики продюсера. «Да, мой комментарий был резким — и я им не горжусь. Но он направлен не в адрес геев, а в адрес бесталанных людей, которых вы, Филипп Бедросович, постоянно продвигаете. Вы приложили максимум усилий, чтобы извратить суть моего комментария. Я своим образом жизни доказываю свою толерантность», — начала свое обращение Крапивина.

По мнению Нателлы, Киркоров несправедлив к ней. Ведь она не желала оскорбить его, а всего лишь отметила, что российский шоу-бизнес превращается в балаган. «Я рада, что вы комфортно чувствуете себя в этом цирке уродов. Вашими угрозами уже никого не удивишь. И я вас не боюсь, ведь на моей стороне правда, а на вашей — дешевый фарс», — заявила Крапивина.

Также Нателла напомнила Филиппу Бедросовичу, что совсем недавно они плодотворно сотрудничали. Именно она помогла поп-королю создать хит «Цвет настроения — синий». «После этого вы неоднократно предлагали Светлане Лободе дуэт. Вот и пару месяцев назад опять звонили, но снова получили отказ. Может, тогда вы затаили обиду, а вся эта история стала всего лишь предлогом?» — поинтересовалась брюнетка.

Крапивина подчеркнула, что это ее последний комментарий на скандальную тему. Продюсер решила навсегда покинуть мир шоу-бизнеса, теперь она сосредоточится на новых проектах.