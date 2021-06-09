КАК ВИАГРА ⟩ Эстонская певица прикрыла интимные места лишь микро-бикини

Для пары, которая отправилась в поездку, стало большим сюрпризом, что Турция не требовала никаких проверок на корону. «По возвращению, если вы не были вакцинированы, вы должны быть изолированы и пройти тесты. Мы полностью вакцинированы, в результате чего мы смогли вернуться к нормальной деятельности сразу», - рассказал Марти Халлик в своих сторис в Instagram.

Однако, с 1 июня, согласно новым введениям мер безопасности, перед поездкой в Турцию необходимо проходить тестирование на коронавирус.

«От отдыха, если он действительно нужен, не отказывайтесь. И здесь опять же, если вы поедете куда-нибудь за границу, было бы лучше пройти вакцинацию, потому что там (в Турции) люди не держат никакую дистанцию», - сказал Марти. Вместе с девушкой Лийной Ариадной Педаник они наслаждались всем, что могла предложить Турция на данный момент - купались и любовались природой.