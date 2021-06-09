ФОТО И ВИДЕО ⟩ Дрифтовал на тракторе: звезде эстонского реалити-шоу дали внушительный срок за вождение без прав

Сегодня в Рапласком суде Пярнуского уездного суда состоялось слушание, на котором Кальви-Калле в очередной раз обвинили в управлении транспортным средством без права управления. Похоже, что поход в суд - всего лишь шутка для популярного персонажа реалити-шоу, который уже три дня находится в следственном изоляторе.

В день суда мастер дрифта на тракторе спокойно стоял и курил за углом. Однако, увидев журналистов Elu24, он быстро отошел на стоянку. Мужчина не желал отвечать на вопросы репортера и сыпал короткими шуточными фразами. В итоге, он пожелал команде репортеров идти к черту.

Казалось, что все мероприятие было для него просто шуткой. А его ответы, которые, как он надеется, должны понравиться зрителям в TikTok, были, похоже, сделаны намеренно.

Проходя в зал заседания суда, молодой человек показал всем средний палец и назвал работников СМИ мошенниками. Однако, в зале суда он уже не был таким дерзким. Через некоторое время всех попросили покинуть зал суда, где начали заключать договоренности перед вынесением решения.

Вынесение приговора

В процедуре урегулирования было согласовано, что пребывание Кальви-Калле в центре содержания под стражей сроком на один год и 17 дней является комбинированным наказанием. Кроме того, предусмотрен штраф в размере 876 евро, который необходимо выплатить в течение 12 месяцев.

После полуторачасового слушания судья утвердил решение суда.