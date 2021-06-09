ГАЛЕРЕЯ ⟩ Харилайд. Самый зрелищный маяк Эстонии - чем он интересен?

ФОТО: Küllike Rooväli

У начала Харилайда мы упёрлись в шлагбаум - дальше национальный парк, часть заповедника Вилсанди. Как и Сырве, Харилайд соединён с берегом перешейком, и на перешейке - классический альвар, каменистая пустошь, характерная для Эстляндии и некоторых островов Швеции.

У начала Харилайда мы уперлись в шлагбаум - дальше национальный парк, часть заповедника Вилсанди. Как и Сырве, Харилайд соединен с берегом перешейком, и на перешейке - классический альвар, каменистая пустошь, характерная для Эстляндии и некоторых островов Швеции.

ФОТО: Küllike Rooväli

Харилайд невелик, но всё же до цели идти добрых 5 километров в одну сторону по песку и камням. Впрочем, за интересными разговорами прошли мы их быстро и незаметно даже несмотря на то, что указатели по заветам Капитана Очевидность гласили просто «Тропа».

Пьяный лес, дальше озеро, дальше берег... Впереди ещё пара туристов, затерявшихся впоследствии где-то по дороге.

ФОТО: Küllike Rooväli

Мы вышли на восточный берег, обращённый в тихую бухту, и шли, увязая в мелком песке. Цель уже была видна за дюной.

25-метровый маяк Киипсааре (1933) - на мой взгляд, самый зрелищный среди эстонских маяков, превосходя даже средневековый Кыпу.

Просто море размыло берег, маяк оказался в сотне метров от берега, накренился и в 2009 окончательно был упразднен. Так теперь и стоят, склоняясь к холодному морю, и рано или поздно непременно туда упадет.

ФОТО: Küllike Rooväli

Впрочем, находятся желающие забраться внутрь. С недавних пор в Эстонии в последние выходные лета проходит Ночь береговых огней, пришедший из Скандинавии праздник, когда люди зажигают большие костры на берегах. Как заметил Кац, логическим апогеем такой традиции стало бы залезть на этот маяк и разжечь костер на его площадке.

Безлюдие, ветер, крики чаек, наклонный маяк в серой воде - одно из самых атмосферных мест, что я видел. Хотя до Готланда всего пара сотен километров, а в Атлантику не выйти без узких датских проливов, в общем совсем рядом через море один из центров мира, тут кажется, что оказался на Краю Земли где-нибудь прилично за полярным кругом. Эталонное такое «на последнем берегу...»



