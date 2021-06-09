УЖЕ ЗАВТРА! ⟩ 10 июня в Эстонии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение

Из Таллинна начало затмения можно будет наблюдать в 12:52:56, а до максимальной фазы оно дойдет в 14:03:52, когда Луна покроет 37 процентов диаметра Солнца. Затмение закончится в 15:14:07.

Из Тарту соответствующие фазы можно будет наблюдать в 12:57, 14:07 и 15:15. Затмение в Эстонии можно будет наблюдать на протяжении двух часов и 21 минуты.

По данным сайта Timeanddate.com кольцевое солнечное затмение можно будет увидеть из некоторых регионов России, Гренландии и Северной Канады. Из Северной Азии, Европы и США можно будет наблюдать частичное затмение.

Солнечное затмение можно наблюдать, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем, чем загораживает солнечный свет.

Фазы полного солнечного затмения. Снимки сделаны 14 декабря 2020 года в аргентинском городе Пьедра-дель-Агила. ФОТО: Natacha Pisarenko/Scanpix

Если смотреть с Земли, Луна находится перед Солнцем, частично или полностью закрывая его. Если часть Солнца как будто «откушена», это частичное затмение, но если Солнце скрывается за Луной полностью, это полное затмение.