УЖЕ ЗАВТРА! ⟩ 10 июня в Эстонии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение
Как сообщает сайт astronoomia.ee, 10 июня в Эстонии можно будет наблюдать частное солнечное затмение, пишет Elu24.
Как сообщает сайт astronoomia.ee, 10 июня в Эстонии можно будет наблюдать частное солнечное затмение, пишет Elu24.
Из Таллинна начало затмения можно будет наблюдать в 12:52:56, а до максимальной фазы оно дойдет в 14:03:52, когда Луна покроет 37 процентов диаметра Солнца. Затмение закончится в 15:14:07.
Из Тарту соответствующие фазы можно будет наблюдать в 12:57, 14:07 и 15:15. Затмение в Эстонии можно будет наблюдать на протяжении двух часов и 21 минуты.
По данным сайта Timeanddate.com кольцевое солнечное затмение можно будет увидеть из некоторых регионов России, Гренландии и Северной Канады. Из Северной Азии, Европы и США можно будет наблюдать частичное затмение.
Солнечное затмение можно наблюдать, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем, чем загораживает солнечный свет.
Если смотреть с Земли, Луна находится перед Солнцем, частично или полностью закрывая его. Если часть Солнца как будто «откушена», это частичное затмение, но если Солнце скрывается за Луной полностью, это полное затмение.
Наблюдать за затмением следует только через специальные очки или оборудование, так как просмотр невооруженным глазом может вызвать нарушение зрения и даже слепоту.