МАМЫ! ⟩ В новый эстонский семейный фильм ищут мальчика, говорящего на русском и эстонском!

Фильм «Tähtsad Ninad» («Важные шишки» - Limon.ee) расскажет о взаимоотношениях детей и родителей с современной, абсолютно новой точки зрения, поставив зрителя перед важным вопросом. Что нужно для того, чтобы семья была счастлива? Роли в картине перемешаются и изменятся – мы увидим детей, которые ведут себя, как взрослые, и взрослых, которые ведут себя, как дети. Главные герои фильма Оливер и Сассь разрабатывают гениальный план – основать стартап и таким образом спасти свою семью от финансовых сложностей и избавить от напряженных отношений.
Съемки фильма начнутся в середине июля и продлятся по конец августа. Актерский состав из профессиональных актеров и актеров-любителей уже практически определился. Нет хватает только исполнителя роли Сасся – это должен быть мальчик в возрасте 11–14 лет, который свободно владеет русским языком, но говорит и на эстонском. Лучше всего роль подойдет неробкому активному молодому человеку. Не повредит имеющийся актерский опыт.
Кандидатов просим не позднее 18 июня заполнить анкету по адресу ЗДЕСЬ!
Режиссер фильма – Ингомар Вихмар; оператор – Хейко Сикка.