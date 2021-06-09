Ср, 9.06.2021
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МАМЫ! ⟩ В новый эстонский семейный фильм ищут мальчика, говорящего на русском и эстонском!

Home Alone (1990) ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Продюсерская компания Nafta Films, представившая популярные художественные фильмы «O2» и «Тайное общество Супилинна», ищет исполнителя одной из главных ролей. Мальчику, заинтересованному в роли, должно быть 11–14 лет, и он должен свободно общаться на русском и эстонском языках. Не повредит имеющийся актерский опыт.

Фильм «Tähtsad Ninad» («Важные шишки» - Limon.ee) расскажет о взаимоотношениях детей и родителей с современной, абсолютно новой точки зрения, поставив зрителя перед важным вопросом. Что нужно для того, чтобы семья была счастлива? Роли в картине перемешаются и изменятся – мы увидим детей, которые ведут себя, как взрослые, и взрослых, которые ведут себя, как дети. Главные герои фильма Оливер и Сассь разрабатывают гениальный план – основать стартап и таким образом спасти свою семью от финансовых сложностей и избавить от напряженных отношений.

Съемки фильма начнутся в середине июля и продлятся по конец августа. Актерский состав из профессиональных актеров и актеров-любителей уже практически определился. Нет хватает только исполнителя роли Сасся – это должен быть мальчик в возрасте 11–14 лет, который свободно владеет русским языком, но говорит и на эстонском. Лучше всего роль подойдет неробкому активному молодому человеку. Не повредит имеющийся актерский опыт.

Кандидатов просим не позднее 18 июня заполнить анкету по адресу ЗДЕСЬ! 

Режиссер фильма – Ингомар Вихмар; оператор – Хейко Сикка.

Постер к фильму "Tähtsad ninad" ФОТО: Erakogu

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