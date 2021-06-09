МАМЫ! ⟩ В новый эстонский семейный фильм ищут мальчика, говорящего на русском и эстонском!

Фильм «Tähtsad Ninad» («Важные шишки» - Limon.ee) расскажет о взаимоотношениях детей и родителей с современной, абсолютно новой точки зрения, поставив зрителя перед важным вопросом. Что нужно для того, чтобы семья была счастлива? Роли в картине перемешаются и изменятся – мы увидим детей, которые ведут себя, как взрослые, и взрослых, которые ведут себя, как дети. Главные герои фильма Оливер и Сассь разрабатывают гениальный план – основать стартап и таким образом спасти свою семью от финансовых сложностей и избавить от напряженных отношений.