ТОП-5 знаков Зодиака, которым в 2021 году не повезет в любви

Представителям этого знака, утверждают астрологи, лучше держаться подальше от романтических отношений в 2021 году. Сердце и голова постоянно конфликтуют? Это значит только одно: сейчас не время, чтобы принимать важные решения. Побольше думайте, не торопитесь. Однако можно попробовать дать второй шанс бывшему партнеру, который вероятно захочет вернуться.
Тяжелый эмоциональный багаж из прошлого не исчезнет с появлением нового партнера. Не бросайтесь из одних отношений в другие. Звезды советуют использовать 2021 год для самоанализа. Новые отношения поначалу выглядят многообещающе, но могут принести ненужную головную боль. Необходимо отбросить все страхи и сомнения, слушать сердце и интуицию — это поможет сделать правильный выбор.
Раки очень чувствительны, им сложно залечивать раны после расставаний. 2021 год лучше использовать для того, чтобы прийти в себя. Не стоит спешно искать нового партнера и слушать тех, кто торопит. Проработайте свои эмоции и найдите внутри себя мощную жизненную силу, советуют астрологи.
Попытки найти компромисс с разными людьми и пойти навстречу не увенчались успехом? В этом году Девам будет намного лучше без всей этой жертвенности, говорят звезды. Необходимо перестать тратить всю свою энергию на других людей и направить ее только на себя.
Астрологи прогнозируют, что у Скорпионов есть огромная вероятность встретить нового человека, но это не значит, что он подойдет. Не следует путать вспышку страсти с настоящей любовью. Слушайте интуицию, если она подсказывает, что выбор может быть неправильным. 2021 будет намного лучше, если воздержаться от отношений.
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