ТОП-5 знаков Зодиака, которым в 2021 году не повезет в любви

Близнецы

Представителям этого знака, утверждают астрологи, лучше держаться подальше от романтических отношений в 2021 году. Сердце и голова постоянно конфликтуют? Это значит только одно: сейчас не время, чтобы принимать важные решения. Побольше думайте, не торопитесь. Однако можно попробовать дать второй шанс бывшему партнеру, который вероятно захочет вернуться.

Весы

Тяжелый эмоциональный багаж из прошлого не исчезнет с появлением нового партнера. Не бросайтесь из одних отношений в другие. Звезды советуют использовать 2021 год для самоанализа. Новые отношения поначалу выглядят многообещающе, но могут принести ненужную головную боль. Необходимо отбросить все страхи и сомнения, слушать сердце и интуицию — это поможет сделать правильный выбор.

Рак

Раки очень чувствительны, им сложно залечивать раны после расставаний. 2021 год лучше использовать для того, чтобы прийти в себя. Не стоит спешно искать нового партнера и слушать тех, кто торопит. Проработайте свои эмоции и найдите внутри себя мощную жизненную силу, советуют астрологи.

Дева

Попытки найти компромисс с разными людьми и пойти навстречу не увенчались успехом? В этом году Девам будет намного лучше без всей этой жертвенности, говорят звезды. Необходимо перестать тратить всю свою энергию на других людей и направить ее только на себя.

Скорпион

Астрологи прогнозируют, что у Скорпионов есть огромная вероятность встретить нового человека, но это не значит, что он подойдет. Не следует путать вспышку страсти с настоящей любовью. Слушайте интуицию, если она подсказывает, что выбор может быть неправильным. 2021 будет намного лучше, если воздержаться от отношений.



