ФОТО И ВИДЕО ⟩ Тяжелобольного Зайцева под руки привели на презентацию его книги
Кутюрье не только с трудом передвигался, но и не смог прочитать отрывок стихотворения, напечатанного в его «Провидении», пишет Пятый канал.
Кутюрье не только с трудом передвигался, но и не смог прочитать отрывок стихотворения, напечатанного в его «Провидении», пишет Пятый канал.
В Москве состоялась презентация новой книги модельера Вячеслава Зайцева «Провидение». 83-летний прославленный кутюрье, который страдает болезнью Паркинсона, лично посетил мероприятие. Но перед публикой он предстал в не самом лучшем состоянии: в зал его привели под руки, всю презентацию Зайцев передвигался с тростью и очень мало говорил.
Во ходе мероприятия директор компании Keune Наталья Антипова, которая всю презентацию сопровождала мэтра, предложила Зайцеву вместе с ней прочитать одно из стихотворений, напечатанных в «Провидении». Модельер не смог. Весь вечер он выглядел потерянным, и, кажется, с трудом успевал осознавать, с кем он говорит, и куда его ведут.
Антипова заявила, что в этот вечер на презентацию книги и выставку картин Зайцева пришли только его самые близкие друзья и единомышленники. Она попросила присутствующих в зале журналистов не затрагивать тему, связанную «со скандалами на шоу».
Напомним, что весной 2021-го сеть взбудоражили видео, которые снимала семья рэпера Гарафутдинова. Опекуны знаменитости под веселую музыку танцевали на фоне Зайцева, который лишь улыбался. Многие пользователи социальной сети TikTok, где были опубликованы эти видеоролики, искренне возмутились таким отношением к легенде советской и российской моды. Однако семья Гарафутдиновых не обратила внимание на негативные комментарии никакого внимания и продолжила выкладывать странные видео.