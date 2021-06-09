ФОТО И ВИДЕО ⟩ Тяжелобольного Зайцева под руки привели на презентацию его книги

В Москве состоялась презентация новой книги модельера Вячеслава Зайцева «Провидение». 83-летний прославленный кутюрье, который страдает болезнью Паркинсона, лично посетил мероприятие. Но перед публикой он предстал в не самом лучшем состоянии: в зал его привели под руки, всю презентацию Зайцев передвигался с тростью и очень мало говорил.

Во ходе мероприятия директор компании Keune Наталья Антипова, которая всю презентацию сопровождала мэтра, предложила Зайцеву вместе с ней прочитать одно из стихотворений, напечатанных в «Провидении». Модельер не смог. Весь вечер он выглядел потерянным, и, кажется, с трудом успевал осознавать, с кем он говорит, и куда его ведут.

Антипова заявила, что в этот вечер на презентацию книги и выставку картин Зайцева пришли только его самые близкие друзья и единомышленники. Она попросила присутствующих в зале журналистов не затрагивать тему, связанную «со скандалами на шоу».