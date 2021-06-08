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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Гадюка на пляже Вяэна-Йыесуу вызвала панику у отдыхающих

Rannaliival roomav rästik ФОТО: Lugejafoto

Солнечная погода нравится не только людям, загорающим на пляжах, но и ядовитым змеям. На одном из популярных пляжей Северной Эстонии, в Вяэна-Йыэсуу гадюка заставила отдыхающих сильно понервничать.

Мужчина, увидевший змею фактически на расстоянии полуметра, поделился фотографии с Elu24.

По словам очевидца, люди были шокированы появлением рептилии на пляже и многие в панике побежали куда глаза глядят. «Молодая пара, занимающаяся спортом, увидев гадюку громко закричала».

Гадюка на пляже. ФОТО: Lugejafoto

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Что делать, если вы встретили гадюку?

Кадри Вырель, член правления Эстонского общества защиты животных и специалист по рептилиям, рекомендует спокойно отойти от гадюки, потому что змея никогда не стремится напасть сама.

«Гадюка все равно уйдет, ее не стоит раздражать», - поясняет Вырель. «Нет смысла убегать, потому что она не начнет спешить. Змея относительно медлительное и довольно слепое животное, поэтому плохо видит человека», - передает Postimees.

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