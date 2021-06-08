БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ По каким странам Европы можно путешествовать без ограничений

В большинстве стран требуют одну из трёх справок:

Справка о вакцинации - в разных странах вакцинация считается действительной в течение разного периода после получения второй дозы вакцины. Обычно это время составляет от 14 до 22 дней. Свидетельства о вакцинации также действительны в течении разного времени в разных странах, от 6 месяцев до 1 года.

Справка о том, что вы переболели Covid-19. Обычно такая справка действительна в течение 6 месяцев после болезни.

Негативный ПЦР-тест или тест на антигены, который, как правило, необходимо сделать за 48–72 часа до прибытия. NB! Во многих странах тесты для детей не требуются, но возрастные ограничения для детей сильно различаются - от 2 до 18 лет.

Во многих странах для въезда от туристов требуют предварительную регистрацию.

Информация о странах:

Австрия: Для вакцинированных тестирование не требуется. Первую дозу нужно вводить не меньше, чем за 22 дня и не более, чем за 3 месяца. После второй дозы срок действия продлевается еще на 6 месяцев. В случае однократной вакцины вакцинация действительна с 22 дня. Все путешественники, прибывающие в Австрию, должны зарегистрироваться заранее на сайте entry.ptc.gv.at.

Босния и Герцеговина: необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более, чем за 48 часов, независимо вакцинирован ли путешественник или нет.

Болгария: Полностью вакцинированные лица (после ввода последней дозы вакцины прошло 14 дней) могут приезжать в страну без теста.

Испания: необходимо предоставить цифровой или бумажный сертификат о вакцинации, либо тест, либо справку о том, что человек переболел вирусом, сделанную за последние 72 часа до въезда. Тест обязателен для всех в возрасте от 6 лет и старше. Кроме того, необходимо подать декларацию о состоянии здоровья, которую можно сделать онлайн или в приложении.

Хорватия: Туристы, которые прошли полную вакцинацию не менее 14 дней назад, не имеют обязательства оставаться на карантине или тестироваться. Эта форма должна быть заполнена заранее.

Италия: Независимо от того, вакцинированы вы или нет, по прибытию необходимо предоставить отрицательный результат. Кроме того, необходимо заполнить следующую форму.

Греция: Необходимо одно из трех:​

Свидетельство о вакцинации. С момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней.

Отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за последние 72 часа. Тест обязателен для всех старше 5 лет.

Доказательство прошедшей болезни Covid-19.

Некоторые пассажиры проходят быстрое тестирование по прибытию. Все пассажиры должны заполнить форму Passenger Locator Form онлайн по прибытию в Грецию или при выезде. Более подробно о путешествиях в Грецию здесь.

Кипр:

Полностью вакцинированные люди не обязаны оставаться на карантине или тестироваться. Вакцинированные туристы должны внести отсканированный сертификат о вакцинации на английском языке на платформу Cyprus Flight Pass в течение 24 часов до поездки (его можно загрузить с сайта digilugu.ee).