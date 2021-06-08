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БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ По каким странам Европы можно путешествовать без ограничений

Euroopa kaart. ФОТО: Shutterstock

Условия путешествий по странам Европы постоянно меняются, поэтому нужно быть вкурсе всех изменений. Trip.ee сделал обзор стран, в которые можно путешествовать из Таллинна без ограничений. 

В большинстве стран требуют одну из трёх справок:

Справка о вакцинации - в разных странах вакцинация считается действительной в течение разного периода после получения второй дозы вакцины. Обычно это время составляет от 14 до 22 дней. Свидетельства о вакцинации также действительны в течении разного времени в разных странах, от 6 месяцев до 1 года.

Справка о том, что вы переболели Covid-19. Обычно такая справка действительна в течение 6 месяцев после болезни.

Негативный ПЦР-тест или тест на антигены, который, как правило, необходимо сделать за 48–72 часа до прибытия. NB! Во многих странах тесты для детей не требуются, но возрастные ограничения для детей сильно различаются - от 2 до 18 лет.

Во многих странах для въезда от туристов требуют предварительную регистрацию.

Информация о странах:

Австрия: Для вакцинированных тестирование не требуется. Первую дозу нужно вводить не меньше, чем за 22 дня и не более, чем за 3 месяца. После второй дозы срок действия продлевается еще на 6 месяцев. В случае однократной вакцины вакцинация действительна с 22 дня. Все путешественники, прибывающие в Австрию, должны зарегистрироваться заранее на сайте entry.ptc.gv.at.

Босния и Герцеговина: необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более, чем за 48 часов, независимо вакцинирован ли путешественник или нет.

Болгария: Полностью вакцинированные лица (после ввода последней дозы вакцины прошло 14 дней) могут приезжать в страну без теста. 

Испания: необходимо предоставить цифровой или бумажный сертификат о вакцинации, либо тест, либо справку о том, что человек переболел вирусом, сделанную за последние 72 часа до въезда. Тест обязателен для всех в возрасте от 6 лет и старше. Кроме того, необходимо подать декларацию о состоянии здоровья, которую можно сделать онлайн или в приложении.

Хорватия: Туристы, которые прошли полную вакцинацию не менее 14 дней назад, не имеют обязательства оставаться на карантине или тестироваться. Эта форма должна быть заполнена заранее.

Италия: Независимо от того, вакцинированы вы или нет, по прибытию необходимо предоставить отрицательный результат. Кроме того, необходимо заполнить следующую форму.

Греция: Необходимо одно из трех:​

  • Свидетельство о вакцинации. С момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней.
  • Отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за последние 72 часа. Тест обязателен для всех старше 5 лет.
  • Доказательство прошедшей болезни Covid-19.

Некоторые пассажиры проходят быстрое тестирование по прибытию. Все пассажиры должны заполнить форму Passenger Locator Form онлайн по прибытию в Грецию или при выезде. Более подробно о путешествиях в Грецию здесь.

Кипр:

Полностью вакцинированные люди не обязаны оставаться на карантине или тестироваться. Вакцинированные туристы должны внести отсканированный сертификат о вакцинации на английском языке на платформу Cyprus Flight Pass в течение 24 часов до поездки (его можно загрузить с сайта digilugu.ee).

Для непривитых пассажиров действует система светофора. Невакцинированные путешественники из красных стран в настоящее время проходят двойное тестирование - за последние 72 часа до поездки и по прибытии в Кипр. Тест стоит 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса. Подробнее об этом здесь.

Литва: Полностью вакцинированные и выздоровевшие не нуждаются в тестировании или оставаться на карантине. За 48 часов до прибытия нужно заполнить следующую форму и показать QR-код по прибытию. 

Черногория: Туристы, которые были полностью вакцинированы признанной вакциной не менее 7 дней назад, не нуждаются в тестировании и не помещаются на карантин.

Польша: Карантин не обязателен для вакцинированных и тех, у кого отрицательный результат ПЦР-теста или на антигены за последние 48 часов. 

Португалия: Независимо от того, были ли вы вакцинированы или нет, вы должны отправить отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа и заполнить следующую форму.

Франция: Необходимо предоставить отрицательный результат теста за 72 часа. Эта форма также должна быть заполнена до прибытия. С 9 июня обязательный тест больше не будет применяться к тем, кто прошел полную вакцинацию не менее 2 недель до приезда.

Северная Македония: Въезд в Северную Македонию неограничен, независимо от того, были ли вы вакцинированы или нет.

Румыния: Карантин не обязателен для тех, кто был вакцинирован не менее 10 дней назад. Требование к тестированию распространяется на прибывающих из стран, где уровень инфицирования на 100 000 человек составляет от 150 до 300. Нужно заполнять эту форму.

Германия: Вакцинированные и выздоровевшие от Covid-19 не нуждаются в тестировании или карантине. Те, кто прибывает из зон риска, должны заполнить эту форму.

Швейцария: Путешествуя из Эстонии, тем, кто был полностью вакцинирован или переболел Covid-19 за последние 6 лет, не нужно проходить тест или сидеть на карантине. Остальным нужен отрицательный тест и заполнить эту форму.

Сербия: Независимо от того, вакцинированы вы или нет, необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 48 часов и заполнить эту форму.

Словения: Вакцинированные не должны сидеть на карантине. 

Дания: Вакцинированные не нуждаются в тестировании или карантине. Последняя доза вакцины должна быть введена не менее, чем за 14 дней до въезда и не более, чем за 180 дней до въезда.

Изменения с 1 июля

Есть надежда, что с июля, когда будет запущен общеевропейский паспортвакцинации и цифровой сертификат, в Европе будут применяться единые (или, по крайней мере, более единообразные) правила. Цифровой сертификат COVID в ЕС удостоверяет, что человек:

  • вакцинирован против COVID-19 (указан тип и производитель вакцины, количество доз, дата вакцинации);
  • получил отрицательный результат теста, ПЦР или теста на антиген, с указанием названия теста, даты и времени теста, центра тестирования и результата (самотестирование недействительно);
  • переболел COVID-19 (результат ПЦР действителен 180 дней).

Дополнительная информация: Reopen.europa.eu 

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