ВИДЕО ⟩ Президенту Франции Макрону дали пощечину
Президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощечину во время визита в департамент Дром после посещения лицея в коммуне Тэн-л’Эрмитаж, передает Пятый канал.
Президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощечину во время визита в департамент Дром после посещения лицея в коммуне Тэн-л’Эрмитаж, передает Пятый канал.
Судя по кадрам, которые очевидцы опубликовали в сети, глава французской республики подошел к ожидавшим его людям и взял одного из стоявших за ограждением за руку. В ответ мужчина с криком ударил Макрона по левой щеке.
После этого в ситуацию вмешалась охрана. Французского лидера увели, а напавшего на него дебошира скрутили. В результате инцидента задержали двух человек, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
Смотрите видео!
🔴🇫🇷FLASH - Emmanuel #Macron vient de se faire gifler par un homme dans la Drôme. (📹NC) pic.twitter.com/GkotmoLb6n— Brèves de presse (@Brevesdepresse) June 8, 2021