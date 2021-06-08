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ВИДЕО ⟩ Президенту Франции Макрону дали пощечину

Эмманюэль Макрон. ФОТО: BENOIT TESSIER/AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощечину во время визита в департамент Дром после посещения лицея в коммуне Тэн-л’Эрмитаж, передает Пятый канал.

Судя по кадрам, которые очевидцы опубликовали в сети, глава французской республики подошел к ожидавшим его людям и взял одного из стоявших за ограждением за руку. В ответ мужчина с криком ударил Макрона по левой щеке.

После этого в ситуацию вмешалась охрана. Французского лидера увели, а напавшего на него дебошира скрутили. В результате инцидента задержали двух человек, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

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