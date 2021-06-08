Звезда эстонского реалити-шоу про отношения станет учительницей

Сейди объясняет, что она из большой семьи и ей всегда нравилось работать с детьми. «Так что педагогика является хорошим вариантом для этого», - добавляет она. Уже скоро у нее будет диплом, но что будет дальше, Сейди пока не знает. «Я не хочу сразу поступать в магистратуру, немного отдохну, но когда-нибудь точно поступлю», передает портал Uudised.tv3.ee со ссылкой на Õhtuleht.
«Я уже пробовала преподавать в классе пару раз, и все прошло гладко», - говорит Сейди, которая уже смогла попрактиковаться на новой должности.
Ранее в интервью с Бригитте Сюзанне Хунт, Сейди поделилась, что не хочет следовать примеру своих коллег по реалити-шоу и заводить страничку на провокативном сайте Onlyfans. «Нет-нет, я бы никогда этого не сделала», - решительно ответила Сейди. «Я думаю, что мое тело только для созерцания моим спутником. Не все должны его видеть», - объяснила Сейди.
А как думаете вы, подходит ли яркий образ Сейди на роль педагога? Пишите комментарии.