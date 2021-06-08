ШОК ⟩ Жители Эстонии стали больше пить
Жители Эстонии стали больше пить! Алкоголя! Неужели пандемия так сказалась на совершеннолетних жителях Эстонии? Ситуацию выяснял Reporter.
Жители Эстонии стали больше пить! Алкоголя! Неужели пандемия так сказалась на совершеннолетних жителях Эстонии? Ситуацию выяснял Reporter.
Чтобы оценить, как пандемия повлияла на поведение людей, провели множество различных статистических опросов. Некоторые результаты стали настоящим сюрпризом.
В прошлом году на каждого совершеннолетнего жителя Эстонии приходилось 10,5 литров выпитого алкоголя, что на 1,7 процента больше, чем годом ранее.
Подробнее смотрите в видео!