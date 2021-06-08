ШОК ⟩ Жители Эстонии стали больше пить

Чтобы оценить, как пандемия повлияла на поведение людей, провели множество различных статистических опросов. Некоторые результаты стали настоящим сюрпризом.

В прошлом году на каждого совершеннолетнего жителя Эстонии приходилось 10,5 литров выпитого алкоголя, что на 1,7 процента больше, чем годом ранее.