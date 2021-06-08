ГОРОД ВЕСЕЛЬЯ ⟩ Самые дорогие тачки и девушки на Патриарших: кадры московской роскоши

Их стали называть «новым Арбатом», но все гораздо круче. На Патрики съезжаются дорогущие автомобили (нам на глаза попались экземпляры и по 30 млн рублей - 333 333 евро), их владельцы устраивают шумную ярмарку тщеславия. Салоны некоторых авто забиты по-максимуму - друзья тоже приобщаются к «славе». Между тем в целом на улицах Москвы новых машин все меньше - у людей банально нет денег.

Еще на Патриарших проходит парад красавиц: девушки побогаче сидят в кафе, победнее - просто нарезают круги. А мужчинам без крутых тачек и тугих кошельков остается лишь провожать их завистливыми взглядами.

Москва сейчас — торжество свободы. Фиеста. Вакханалия. Все гуляют, выпивают, улицы смеются и плачут, каждый теплый вечер — уикенд, каждый уикенд — жара. Нет, ну кто-то, конечно, еще работает, но уж после работы — пиу-пиу-пиу! Был город-транквилизатор, а стал город-энергетик. А все почему? Потому что в российской столице нет коронавируса.

Кажется, единственный человек, исправно носящий маску - регулировщик ГИБДД - без него не обойтись, иначе пробка из элитных машин встала бы намертво. Мk.ru собрал кадры вечернего движа на Патриках, выяснили марки и стоимость самых дорогих приехавших туда машин.

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