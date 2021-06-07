ДАВАЙ, ЗАКАНЧИВАЙ! ⟩ Почему женщины кричат и стонут во время секса?
Нет, вовсе не от удовольствия. Встречай еще одно исследование, способное понизить твою самооценку.
Нет, вовсе не от удовольствия. Встречай еще одно исследование, способное понизить твою самооценку.
Гэйл Брюэр из Университета Центрального Ланкашира и Колин Хендри из Университета Лидса отчитались о проведенном исследовании с участием 71 сексуально активной женщины в возрасте от 18 до 38 лет. Его результаты были опубликованы в журнале «Архивы сексуального поведения». Все женщины были дотошно и с пристрастием опрошены на тему их поведения в постели.
И тут выяснилась шокирующая правда. 66% опрошенных женщин стараются громче стонать в постели, чтобы мужчина быстрее достиг кульминации. То есть для того, чтобы все быстрее закончилось.
Другая пугающая цифра: 87% стонут громче, чтобы повысить самооценку своего партнера. А поскольку фильмы (нет, не только порнофильмы с захватывающим сюжетом, художественные тоже) с детства приучили нас к мысли, что женский стон — симптом удовольствия, то мы уже не представляем, что бурный секс может быть тихим.