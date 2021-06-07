ДАВАЙ, ЗАКАНЧИВАЙ! ⟩ Почему женщины кричат и стонут во время секса?

Гэйл Брюэр из Университета Центрального Ланкашира и Колин Хендри из Университета Лидса отчитались о проведенном исследовании с участием 71 сексуально активной женщины в возрасте от 18 до 38 лет. Его результаты были опубликованы в журнале «Архивы сексуального поведения». Все женщины были дотошно и с пристрастием опрошены на тему их поведения в постели.

И тут выяснилась шокирующая правда. 66% опрошенных женщин стараются громче стонать в постели, чтобы мужчина быстрее достиг кульминации. То есть для того, чтобы все быстрее закончилось.