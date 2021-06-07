УЖАС ⟩ Известная ведьма предсказывает смерть юного эстонского спортсмена этой осенью

«Оглядываясь на прошлое лето, все было открыто и оставалось открытым вплоть до осени. Людям это нравилось. Я проводила семинары, ходила, путешествовала свободно. Не было никаких проблем. Однако в этом году я этого не вижу», - говорит Керро.

Карты показывают, что некоторые страны снова будут закрыты. «Путешествия по-прежнему не такие открытые. Вижу, что летом, по всей вероятности, мы снова можем на какое-то время застрять в ограничениях: либо они не будут недостаточно ослаблены, либо они будут повторно введены по мере необходимости».

Керро предсказывает, что мы скоро получим плохие новости из королевства. «Возможна новость о смерти».

Осень

Керро видит, что осенью все будет по-прежнему. «Видно, что люди уже устали, никто больше не хочет им предерживаться, и их начинают потихоньку избегать, что на самом деле вполне объяснимо».

По прогнозам, осенью снова ожидается новая волна. «Новая волна может стать ещё масштабнее, чем ранее были. Мы это наблюдали в Индии, там многие умирали. У нас может случиться такой же сценарий, что очень странно, потому что уже так много людей вакцинировано».