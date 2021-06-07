Новый скандал? Бывшая жена избранника Макеевой ответила на усмешки актрисы

По всей видимости, Макееву так зацепила эта тема, что она в очередной раз напомнила подписчикам, как страдал бедный Роман, когда был женат на Светлане.

«И брак по беременности. И рождение детей из-за любви к детям Романа, и эгоистический, потребительский брак. Я худею, я лечу зубы, я о себе забочусь, а муж обслуга для меня, детей и моих родителей»,

— написала Макеева.

Светлана отреагировала на это заявление и даже разместила его на своей странице в Instagram. Ее, судя по смайлам, слова Макеевой только смешат.

«О, и до бега очередь дошла, „я худею“. Вид из окна был, место жительства мне определяли, школу рисования обсуждали. Пусть сутки повисит, у меня у одной только ощущение, что Анастасия поженилась на мне?»

— написала Светлана.

Роман Мальков и Анастасия Макеева закрутили роман, когда он еще был женат. Вместе с экс-супругой Светланой мужчина воспитывал четверых детей, работал строителем и проживал в Словении. После отъезда в Россию он начал отношения со знаменитой актрисой.

Светлана Малькова, которая работает художником, осталась жить в Любляне с тремя детьми. Ранее она заявляла, что добилась выплаты алиментов через суд. Бизнесмен будет платить троим младшим детям по 25 тысяч рублей на каждого, пишет сайт Teleprogramma.pro.