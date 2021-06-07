ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЕВРО ⟩ На какие фильмы жители Эстонии тратили больше всего денег

1. Похороны по-эстонски

Отечественный художественный фильм «Похороны по-эстонски» по одноименной пьесе Андруса Кивиряхка - комедия, полная неожиданных ситуаций и комических персонажей. В вихре нелепых и в то же время наводящих на размышления событий безнадежно запутываются свадьбы и поминки, а национально-консервативное мировоззрение эстонцев вступает в противоречие с либеральными европейскими ценностями.

Фильм оказался для эстонских кинолюбителей очень долгожданным и с пятницы по воскресенье собрал рекордное количество зрителей. Кинотеатры Эстонии продали 8803 билета, собрав в общей сложности 56382,76 евро.

2. Семейка Крудс: Новоселье

Такие харизматичные герои, как члены клана Крудсов, просто не в силах усидеть на месте и смело идут навстречу самым головокружительным приключениям, готовые ответить своей непредсказуемостью и находчивостью любому вызову судьбы.

Премьера «Семейка Крудс 2» состоялась 4 июня и за 3 дня сборы этого анимационного фильма составили 32477,27 евро. Мультфильм собрал 5925 зрителей.

3. Заклятие 3: По воле дьявола

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» рассказывает леденящую кровь историю ужаса, убийства и неизвестного зла, которая поразила даже опытных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Одно из их самых сенсационных дел началось с борьбы за душу юноши, а привело к тому, чего они никогда раньше не видели - к первому случаю в истории США, когда подозреваемый в убийстве заявил, что был одержим демоном.

Премьера фильма состоялась 4 июня, и за первые 3 дня на фильм ужасов пошли 3333 человека. Общая сумма кассовых сборов по состоянию на 6 июня составила 22920,89 евро.

4. Годзилла против Конга

Компании Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures выпустили долгожданный фильм о схватке двух известнейших персонажей «Годзилла против Конга» - очередной приключенческий боевик Legendary в рамках МонстерВерса, снятый режиссером Адамом Вингардом. В фильме эти легендарные мифические противники сходятся в захватывающей схватке века, от исхода которой зависит судьба всего мира.

Премьера фантастического триллера состоялась ещё 28 мая, но кинокартина не теряет своей популярности среди эстонской аудитории. Фильм посмотрели 1152 человек, а сборы составили 7683,06 евро.

5. Круэлла

Криминальная комедия «Круэлла» замыкает наш ТОП-5. Фильм собрал относительно небольшое количество зрителей - 781. Кассовые сборы составили 5493,09 евро.

Лондон 70-х годов охвачен зарождающейся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Её лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.