ВИДЕО ⟩ Участница питерского форума требует с Ксении Собчак полмиллиона евро за сравнение с эскортницей: появился комментарий Собчак

Недавний Петербургский международный экономический форум закончился громким скандалом: руководитель юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак, сообщает Starhit.
Участница форума Ксения Собчак снимала для своего Telegram-канала небольшие видеофрагменты, которые объединила под циклом «Форумчаночка», намекая на то, что на ПМЭФ прибыли не только крупные бизнесмены, но и девушки, их сопровождающие. Телеведущая подходила к красавицам с вопросом: «На какую панель вы пришли?».
К слову, когда Собчак задала провокационный вопрос Троицкой, то та сразу предупредила, что является юристом и выступает в качестве эксперта на популярном петербургском телеканале «78». «Не нужно, пожалуйста, всех оценивать только по внешности», — посоветовала Троицкая. Но Ксения все равно добавила общение с Эльнарой в подборку об «эскортницах» на своем канале.
Конечно же, юрист возмутилась ситуацией. Она считает, что ее выставили в качестве проститутки и «охотницей за vip-персонами». Троицкая требует удаления видео, осуществления запрета на использование записей, а также компенсации морального вреда в размере 50 миллионов рублей (полмиллиона евро – Limon.ee).
В заявлении говорится, что ролик создает об истице впечатление женщины легкого поведения, что является недопустимым. Эльнара Троицкая считает, что ее деловой репутации нанесен невосполнимый ущерб.
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на информацию об иске, который подала против нее юрист из Санкт-Петербурга Эльнара Троицкая за вопрос «на какую панель вы пришли». Соответствующий пост Собчак разместила в своем блоге «Кровавая барыня», пишет Gazeta.ru.
Комментирую свой вопрос, Собчак отметила, что всегда работает в стиле «лакмусовой бумажки или отражателя».
Дорогая Эльнара, ну вы серьезно? Вас задело название #форумчаночка? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями,
— написала ведущая.
Также она отреагировала на слова Троицкой о том, что красивая женщина может быть умной. Собчак напомнила, что в ее Telegram-канале выложено интервью, где юрист «прекрасно рассказывает про свою работу».
Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно все. В любом случае, мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление,