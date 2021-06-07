ВИДЕО ⟩ Участница питерского форума требует с Ксении Собчак полмиллиона евро за сравнение с эскортницей: появился комментарий Собчак

Участница форума Ксения Собчак снимала для своего Telegram-канала небольшие видеофрагменты, которые объединила под циклом «Форумчаночка», намекая на то, что на ПМЭФ прибыли не только крупные бизнесмены, но и девушки, их сопровождающие. Телеведущая подходила к красавицам с вопросом: «На какую панель вы пришли?».

К слову, когда Собчак задала провокационный вопрос Троицкой, то та сразу предупредила, что является юристом и выступает в качестве эксперта на популярном петербургском телеканале «78». «Не нужно, пожалуйста, всех оценивать только по внешности», — посоветовала Троицкая. Но Ксения все равно добавила общение с Эльнарой в подборку об «эскортницах» на своем канале.

Конечно же, юрист возмутилась ситуацией. Она считает, что ее выставили в качестве проститутки и «охотницей за vip-персонами». Троицкая требует удаления видео, осуществления запрета на использование записей, а также компенсации морального вреда в размере 50 миллионов рублей (полмиллиона евро – Limon.ee).

В заявлении говорится, что ролик создает об истице впечатление женщины легкого поведения, что является недопустимым. Эльнара Троицкая считает, что ее деловой репутации нанесен невосполнимый ущерб.

Ксения Собчак ФОТО: Alexander Shcherbak/TASS

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на информацию об иске, который подала против нее юрист из Санкт-Петербурга Эльнара Троицкая за вопрос «на какую панель вы пришли». Соответствующий пост Собчак разместила в своем блоге «Кровавая барыня», пишет Gazeta.ru.

Комментирую свой вопрос, Собчак отметила, что всегда работает в стиле «лакмусовой бумажки или отражателя».

Дорогая Эльнара, ну вы серьезно? Вас задело название #форумчаночка? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями,

— написала ведущая.

Также она отреагировала на слова Троицкой о том, что красивая женщина может быть умной. Собчак напомнила, что в ее Telegram-канале выложено интервью, где юрист «прекрасно рассказывает про свою работу».

Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно все. В любом случае, мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление,