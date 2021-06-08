Гороскоп на 8 июня для всех знаков Зодиака

Овен

Не принимайте никаких важных решений в коммерческих вопросах, так как влияние планет на вашу жизнь приведет к финансовому краху. Существует возможность некоторого перемещения вниз по служебной лестнице. Во второй половине дня вероятны неприятности из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Вероятны домашние хлопоты, проблемы с детьми или недомогание.

Телец

Успех в разных деловых операциях может оказаться сомнительным, коммерческие сделки не принесут прибыли или прибыль не оправдает затраченных усилий. Возможны внезапные и не совсем оправданные расходы или потери, поэтому будьте осторожны в обращении с финансами.

Близнецы

Усиливаются аура и способность влиять на окружающих. Вероятно, некоторые неудачи последнего времени изрядно потрепали вам нервы. Проявите терпение и выдержку: скоро задуманное можно будет воплотить в жизнь. Успехи в личной жизни сегодня весьма сомнительны.

Рак

Вероятно, перед вами откроются широкие возможности для активности в сфере профессиональной деятельности или роста в карьере, творчества и самовыражения. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

Лев

Сложный период. Нерешенные проблемы в отношениях с близким человеком потребуют много времени и сил. Звезды советуют не экспериментировать – действуйте только проверенными способами. Существует вероятность некоторого ухудшения здоровья.

Дева

День проходит под знаком душевного равновесия и перехода на новый круг развития. Жизненный потенциал на высоком уровне. Благоприятный день для торговых сделок и рискованных мероприятий. Рассчитывайте на друзей и влиятельных покровителей – умение убеждать союзников в своей правоте приведет к успеху.

Весы

Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательно физическое перенапряжение. Избегайте любовных приключений: вас ждет обман или разочарование. Хороший день для творчества, философских размышлений, духовных исканий.

Скорпион

Женщинам-Скопионам предстоит новое увлечение или легкий флирт. Звезды предупреждают, что характерная для вас сдержанность чувств может помешать верно оценить достоинства и недостатки поклонника. Мужчин-Скорпионов звезды предостерегают от неожиданного знакомства или возобновления старых связей, которые приведут к катастрофе в личной жизни.

Стрелец

Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми или критические замечания со стороны руководства. Следует рассчитывать на то, что ваши предусмотрительность и интуиция помогут разрешить возникшие противоречия.

Козерог

Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере деятельности – ваше стремление к успеху любой ценой в сочетании с негативным отношением к любым формам панибратства могут создать проблемы в общении с руководством.

Водолей

Звезды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнерами, предостерегают от агрессивности и грубости со стороны незнакомых людей. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Иллюзорность и нереальность планов по не зависящим от вас причинам может привести к напрасным усилиям или финансовым потерям.

Рыбы