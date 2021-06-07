И СНОВА СКАНДАЛ ⟩ Сергей Соседов раскрыл скандальную подноготную премии «Муз-ТВ»

На прошлой неделе в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялось вручение «Премии Муз-ТВ. Начало света». Церемония, которая ознаменовалась скандалом из-за поведения рэпера Моргенштерна, вызвала резкую критику со стороны пользователей Интернета. К ним присоединился 53-летний музыкальный критик Сергей Соседов, который раскрыл подноготную мероприятия. По признанию журналиста, сам он за этой «пластмассовой премией» не следит.

«Это всё пластмассовая премия. Меня она совершенно не интересует. Она совершенно не авторитетна, это просто развлекалово. Я считаю, что это деньги на ветер. Лучше бы взяли себе эти организаторы, разобрали их по своим карманам, как говорится, настроили бы себе замки. А так, это просто потраченные впустую деньги», — сказал Соседов.

Музыкальный критик добавил, что он не следил за результатами, поэтому не может прокомментировать те или иные решения. Сергей Васильевич убежден, что зрителям подобные церемонии тоже не слишком интересны. По сути дела, участники устроили междусобойчик, совершенно не заботясь о том, как это воспримут остальные. По итогам все вышло не слишком хорошо. «Я не знаю, кого это волнует, кому это интересно. Понятия не имею. Может быть, самим участникам. Но это просто тусовка. Ноль престижа, ноль авторитета, ноль полный. Поэтому я за этим, естественно, и не слежу», — добавил Соседов, которого цитирует издание News.Ru.