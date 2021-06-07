БЕЗ РЮМКИ ВОДКИ ⟩ Какие красавцы: Григорий Лепс впервые опубликовал фото с детьми

58-летний заслуженный артист России нечасто балует поклонников личными кадрами: в основном его микроблог в Instagram посвящен рабочим моментам. Сегодня Григорий Лепс сделал исключение и разместил на своей странице красивую фотографию, на которой предстал вместе с детьми.

Семейство запечатлелось за столиком в одном из ресторанов столицы. Рядом с певцом были его дочери, 19-летняя Ева и 14-летняя Николь, а также 11-летний сын Иван. Дети родились во втором браке Григория с балериной Анной Шаплыковой. Также у него есть 36-летняя дочь Инга от первого брака, однако ее на снимке не было.