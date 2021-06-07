ГОРЬКО! ⟩ Самая сексуальная модель Эстонии вышла замуж
Диана Хапрова, известная модель и певица, чьи снимки набирают в соцсетях множество лайков, вышла замуж. Избранником стал Алекс Томсон.
Диана Хапрова, известная модель и певица, чьи снимки набирают в соцсетях множество лайков, вышла замуж. Избранником стал Алекс Томсон.
На своей страничке в Instagram вчера Диана опубликовала свадебное фото. «Наш лучший день», - подписала Хапрова красивый снимок.
И тут же поклонники стали поздравлять новоиспеченных супругов с таким радостным событием. Как рассказала Диана, с мужем они знакомы давно, дружили в детства, и предложение руки и сердца стало для модели довольно неожиданным. «У меня было два замужества. Это третье, последнее, как говорится, бог троицу любит, - говорит Диана. - Алексу 36 лет, я его просто обожаю, он самый лучший».
Сразу же после регистрации Диана и Алекс отправились в свадебное путешествие в Хаапсалу. «Мы все работаем, далеко не уедешь», смеется Диана.
Желаем счастья молодым!