ГОРЬКО! ⟩ Самая сексуальная модель Эстонии вышла замуж

И тут же поклонники стали поздравлять новоиспеченных супругов с таким радостным событием. Как рассказала Диана, с мужем они знакомы давно, дружили в детства, и предложение руки и сердца стало для модели довольно неожиданным. «У меня было два замужества. Это третье, последнее, как говорится, бог троицу любит, - говорит Диана. - Алексу 36 лет, я его просто обожаю, он самый лучший».