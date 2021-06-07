ПРИЧИНА? ⟩ Дарья Мельникова и Артур Смольянинов развелись

В откровенном интервью Дарья Мельникова сообщила, что официально развелась со своим мужем, актером Артуром Смольяниновым. По словам Дарьи, каких-либо конкретных причин для развала семьи не было. Актриса также отметила, что это было обоюдное решение и претензий друг к другу бывшие супруги не имеют.

«Так сложились обстоятельства. Но мы в любом случае остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас был классный опыт. Мы расстались друзьями», — рассказала актриса каналу FAMETIME.TV.

Дарья сообщила, что все, что писали в прессе о кризисе в их браке, не имеет ничего общего с реальностью. «Наши отношения как мужа и жены были, и теперь они закончились, и это факт. А о том, что там было внутри, мы с Артуром не считаем нужным рассказывать», — твердо сказала актриса, добавив, что пока не готова к новым романам, потому что сейчас у нее «очень увлекательные отношения с самой собой».