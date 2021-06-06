Настали темные времена: астропрогноз на неделю с 7 по 13 июня

Неделя с 7 по 13 июня 2021 года пройдет под мощным влиянием кольцевого солнечного затмения. Само природное явление ожидается 10 июня, но его сила настолько велика, что «последствия» будут заметны и до конца июня. Менее выраженно затмение продолжит давать о себе знать в июле и августе. В целом, все лето будет весьма напряженным, рассказала астролог Алена Никольская.

«Сейчас это затмение происходит в знаке Близнецов. Это значит, что у нас в ближайшее время будут очень выражены несколько направлений социальной жизни. Во-первых, все, что связано с образованием: я сейчас не завидую тем, кто сдает экзамены – и школьникам, и студентам, и тем, кто повышает квалификацию и должны пройти какое-то тестирование. Сейчас это будет сделать непросто, поэтому готовьтесь, будьте аккуратны и внимательны. Сейчас проскочить не получится», – предупреждает эксперт.

Кольцевое солнечное затмение также отразится на всех вопросах и сферах деятельности, связанных с устными и письменными договоренностями, подписанием бумаг. По словам Алены Никольской, в ближайшее время будет запущен процесс, результаты которого станут очевидными в 2029 году. Астролог уверена, что в будущем методы документооборота изменятся.

«Следующее – это все, что связано с любыми поездками и переездами. Именно за эту сферу отвечают Близнецы и Меркурий. Мы с вами увидим, как сейчас будут меняться визовые режимы, и как сейчас разные страны будут открывать или закрывать границы. Способы проникновения в другие страны сейчас будут меняться», – продолжает Никольская.

По словам эксперта, на неделе с 7 по 13 июня, а также в течение всего лета нужно особо тщательно фильтровать поступающую к вам информацию. Велика вероятность, что вас попытаются обмануть и выдать фейк за действительность. Потому к любым данным стоит относиться скептически. Прежде чем действовать, слушая советы со стороны, внимательно изучите вопрос и подумайте о последствиях.

«Так как солнечное затмение будет активно ощущаться до конца августа, да и вообще в ближайшие пару лет, мы увидим, как начнет меняться сфера IT, и, возможно, появятся какие-то новые программы, в том числе лингвистические. Потому что Близнецы и Меркурий отвечают за слова, за коммуникацию и любое вообще слово – услышанное, написанное, воспроизведенное», – добавила астролог.

Никольская призвала всех представителей зодиакального круга в ближайшие дни проявить сдержанность и аккуратность. Достигнете вы своих целей или нет, напрямую зависит от того, какие усилия к этому приложите. Все зависит от вашего желания, целеустремленности и внимательности.



