Настали темные времена: астропрогноз на неделю с 7 по 13 июня
Астролог Алена Никольская рассказала, как отразится кольцевое солнечное затмение на разных сферах жизни представителей зодиакального круга, пишет Пятый канал.
Астролог Алена Никольская рассказала, как отразится кольцевое солнечное затмение на разных сферах жизни представителей зодиакального круга, пишет Пятый канал.
Неделя с 7 по 13 июня 2021 года пройдет под мощным влиянием кольцевого солнечного затмения. Само природное явление ожидается 10 июня, но его сила настолько велика, что «последствия» будут заметны и до конца июня. Менее выраженно затмение продолжит давать о себе знать в июле и августе. В целом, все лето будет весьма напряженным, рассказала астролог Алена Никольская.
«Сейчас это затмение происходит в знаке Близнецов. Это значит, что у нас в ближайшее время будут очень выражены несколько направлений социальной жизни. Во-первых, все, что связано с образованием: я сейчас не завидую тем, кто сдает экзамены – и школьникам, и студентам, и тем, кто повышает квалификацию и должны пройти какое-то тестирование. Сейчас это будет сделать непросто, поэтому готовьтесь, будьте аккуратны и внимательны. Сейчас проскочить не получится», – предупреждает эксперт.
Кольцевое солнечное затмение также отразится на всех вопросах и сферах деятельности, связанных с устными и письменными договоренностями, подписанием бумаг. По словам Алены Никольской, в ближайшее время будет запущен процесс, результаты которого станут очевидными в 2029 году. Астролог уверена, что в будущем методы документооборота изменятся.
«Следующее – это все, что связано с любыми поездками и переездами. Именно за эту сферу отвечают Близнецы и Меркурий. Мы с вами увидим, как сейчас будут меняться визовые режимы, и как сейчас разные страны будут открывать или закрывать границы. Способы проникновения в другие страны сейчас будут меняться», – продолжает Никольская.
По словам эксперта, на неделе с 7 по 13 июня, а также в течение всего лета нужно особо тщательно фильтровать поступающую к вам информацию. Велика вероятность, что вас попытаются обмануть и выдать фейк за действительность. Потому к любым данным стоит относиться скептически. Прежде чем действовать, слушая советы со стороны, внимательно изучите вопрос и подумайте о последствиях.
«Так как солнечное затмение будет активно ощущаться до конца августа, да и вообще в ближайшие пару лет, мы увидим, как начнет меняться сфера IT, и, возможно, появятся какие-то новые программы, в том числе лингвистические. Потому что Близнецы и Меркурий отвечают за слова, за коммуникацию и любое вообще слово – услышанное, написанное, воспроизведенное», – добавила астролог.
Никольская призвала всех представителей зодиакального круга в ближайшие дни проявить сдержанность и аккуратность. Достигнете вы своих целей или нет, напрямую зависит от того, какие усилия к этому приложите. Все зависит от вашего желания, целеустремленности и внимательности.