ВИДЕО ⟩ Толпа берлинских проституток вышла на марш против безработицы

В столице Германии около 100 проституток и сочувствующих им вышли на марш, приуроченный к Международному дню работников секс-индустрии, который отмечается 2 июня.

Участники акции несли плакаты и транспаранты, призывающие к защите прав работников секс-индустрии, а также к отмене любых форм дискриминации, притеснений и насилия в их отношении. Кроме того, они требовали обеспечить им право на труд и заработок в условиях продолжающихся ограничений из-за коронавируса.

Проституция в Германии легализована, однако с начала пандемии в марте 2020 года предоставление секс-услуг было запрещено властями в целях нераспространения коронавируса, сообщает агентство Ruptly.

Международный день секс-работников отмечается в мире после событий 2 июня 1975 года во Франции, где в этот день были убиты три проститутки, а власти не стали вмешиваться в ситуацию. В знак протеста более 100 секс-работников города Лиона заняли церковь Сен-Ницье и объявили забастовку, чтобы привлечь внимание к бесчеловечным условиям труда и систематической дискриминации.



