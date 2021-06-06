Звезду 90-х Николая Трубача выселяют из квартиры в Москве за миллионные долги

На сайте судебных приставов за женой Николая Трубача числится долг в 9 миллионов рублей (101 530 евро). Сообщается также, что в Москве и Петербурге с ней уже судятся кредиторы — общая сумма задолженности составляет более 40 миллионов рублей (451 240 евро).

А в середине мая Мосгорсуд вынес решение: Николай Трубач обязан освободить свою трехкомнатную квартиру в центре Москвы. По самым скромным подсчетам, элитные апартаменты в столице стоят около 20 миллионов рублей (225 620 евро) – их и заберут в счет долга.

Корреспонденты программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ приехали к дому и поговорили с жильцами, которые подтвердили, что исполнитель хита «Голубая луна» съехал. «Раньше Саруханов жил сначала, потом приехали они. Вполне нормальные и приветливые, очень хорошая семья», – сообщил сосед Трубача.

Кроме того, по информации НТВ, 51-летний музыкант не отдает долг за земельный участок в 150 километрах от Москвы стоимостью. Звезда обязан заплатить 160 тысяч рублей (1805 евро).

«На сайте судебных приставов открытая информация, что Харьковец – это настоящая фамилия певца – в должниках везде, где только можно», – заявил председатель садоводства Корнеев.

Судя по всему, Трубач не хочет отдавать долг, поэтому подал апелляцию.



