ПУТЕШЕСТВОВАТЬ! ⟩ Куда поехать этим летом и что надо знать

Сезон путешествий наконец-то начался, и людям уже не терпется теплые страны. Однако нужно быть ответственным и заранее ознокомиться со всеми действующими ограничениями выбранной страны. Летний репортер Elu24 выяснила, какие самые популярные направления для путешествий в этом сезоне и куда и на каких условиях вообще можно путешествовать!

Что требуется для путешествий на самолете?

Страны прилета обычно требуют сертификат теста на коронавирус для посадки на рейс. В получении документа нет ничего сложного, и каждый пассажир может бесплатно сгенерировать соответствующий сертификат в среде testi.me. Сертификат подходит для использования в качестве проездного документа как в Эстонии, так и за рубежом, но перед поездкой всегда следует проверять, содержит ли документ все данные, запрошенные страной назначения.

Экспресс-тест на антиген можно сделать за 49 евро в пункте тестирования Confido в аэропорту. За сертификат не взимается дополнительная плата, и он будет отправлен клиенту на электронную почту в течение получаса после предоставления образца. На сайте Таллиннского аэропорта упоминается, что выписка из портала Digilugu.ee о результате тестирования авиакомпаниями не акцептируется.

Самое популярное туристическое направление сезона известно

Связавшись с несколькими туристическими агентствами, включая Novatours, Reisiekspert, Estravel и ABC reisid, оказалось, что самым популярным туристическим направлением сезона является Турция, куда в настоящее время делается больше всего бронирований. Страна известна своими бирюзовыми пляжами и чистой водой, а туристов встречают красивые морские курорты. Есть прямые рейсы в Анталию и Аланью.

Цены на недельные пакеты для одного человека из Таллинна начинаются от 279 евро (Novatours), но цены постоянно меняются, и стоит обратиться в туристические агентства, чтобы найти наиболее подходящее туристическое предложение.

На сегодняшний день большинство бронирований сделано в Турцию. ФОТО: Shutterstock

С 1 июня 2021 года изменились правила въезда в Турцию. Приезжие должны предоставить либо сертификат вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо справку о перенесенной болезни COVID-19 или отрицательный результат экспресс-теста на антиген. Более подробная информация доступна на сайте ReisiTargalt.

С 1 июня Турция ослабила ограничения, связанные с коронавирусом, и в настоящее время ограничения на передвижение действуют с 22:00 до 5:00. Дневное ограничение на передвижение действует по воскресеньям. Во всех общественных местах обязательно носить маску и соблюдать дистанцию ​​в два метра.

Куда ещё можно поехать?

31. mai seisuga on Tallinna Lennujaamast avatud 17 rahvusvahelist liini ning kõigisse sihtkohtadesse jõuab kohale otselennuga.

По состоянию на 31 мая в Таллиннском аэропорту открыто 17 международных маршрутов, и во все точки направления доступны прямые рейсы.

Помимо Турции, туристические эксперты называют Болгарию, Черногорию, Крит и Родос, куда путешественники также активно бронируют билеты. С 15 мая начался сезон полетов Novatours на греческие острова, поэтому прямые рейсы доступны как на Крит, так и в Родос. Цены на недельные пакеты на греческих островах начинаются от 275 евро за человека.

Сейшельские острова - наиболее экзотическое и доступное направление. ФОТО: Shutterstock

«В конце мая начались прямые полеты в Болгарию, поездки в Черногорию начались 4 июня, а поездки в экзотические Сейшелы откроются в середине месяца», - говорит Олев Рийсберг, менеджер по маркетингу Novatours. Под таким захватывающим местом подразумевается островное государство в Индийском океане со 115 островами. Большинство островов необитаемы, но они по-прежнему остаются излюбленными туристами. Сейшельские острова покрыты тропическими лесами, а острова окружены бирюзовым океаном с кристально чистой водой. Экзотическое направление находится на африканском континенте, а цены на недельные пакеты начинаются от 955 евро за человека.