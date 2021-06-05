«Раймонд Паулс вытащил ее из кабака!»: Разин ответил на критику Лаймы Вайкуле группы «Ласковый май»

Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин не стал молчать и ответил на критику певицы в грубой форме. «Лайма Вайкуле, пока ее не вытащил из кабака Раймонд Паулс, занималась там черт знает чем. Мне даже стыдно об этом говорить. Это чисто кабацкая певица, которая никакого отношения к большой эстраде не имеет. Мало того, назвать 47 миллионов советских людей дебилами, которые слушают «Ласковый май» и купили на наши концерты билеты — это, конечно, ни в какие рамки не вписывается», — возмутился продюсер в личном блоге, пишет Starhit.ru.

57-летний Андрей Александрович подчеркнул, что группа до сих пор пользуется бешеной популярностью. По словам музыканта, «Ласковый май» и не собирается прекращать свою творческую деятельность. «Как работали, так и работаем до сих пор. У Юры Шатунова полные залы, у группы «Ласковый май» и «Дискотеки «Союз» — все битком. И мы собираем в основном стадионы, а не бегаем, как Лайма, по кабакам, где она разводит богатых дядей на деньги. И после этого она замахнулась на величайший коллектив всех времен и народов, который работает почти 35 лет без перерыва при полных аншлагах. Завистница и тупая баба», — заключил Разин.

Напомним, в YouTube-шоу «Музыкалити» 67-летняя Лайма Вайкуле заявила, что «Ласковый май» — синоним безвкусицы. «Это очень плохо! «Белые розы, белые розы…» Ну для дебилов. Это тоже продается, но так нельзя, мы же музыканты…» — сообщила исполнительница хита «Я вышла на Пикадилли».