Ким Кардашян назвала причину развода с Канье Уэстом

Оказалось, что Кардашян не устраивает тот факт, что практически каждый год рэпер переезжает в новый штат. Из-за этого они сильно ругались и их отношения зашли в тупик. Сейчас модель находится в подавленном состоянии и считает себя неудачницей, поскольку она разводится уже с третьим мужем. Примечательно, что брак с Уэстом был для Ким самым длительным, передает Medikforum.ru .

«Я больше так не могу. Он каждый год переезжает в новый штат, а мне нужно держать себя в руках, чтобы растить детей. Он отличный отец, он заслуживает кого-то, кто будет поддерживать каждый его шаг, везде за ним следовать, кто переедет в Вайоминг. Я так не могу», - призналась модель.