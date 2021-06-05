Сб, 5.06.2021
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В Тартуском Аппаратном заводе пройдет фестиваль уличной еды и музыки

Фестиваль уличной еды в тарту ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

С 9 по 13 июня в здании Тартуского Аппаратного завода пройдет фестиваль уличной еды и музыки.

В этом году фестиваль будет проходить пять дней, но интересных гастрономических и музыкальных впечатлений хватит на каждый день. В центре внимания мероприятия – местные предприятия общественного питания и музыканты, пишет Rus.err.ee.

Действующие в «Аппаратном заводе» рестораны Aparaat, Kolm Tilli, Trikster Tihane представят на фестивале свои специальные предложения, кафе Puhvet, Cruffin и кафе-мороженое Külm позаботятся о сладостях. NAPP удивит выбором закусок, а Sip, RikiTiki и Peninuki позаботятся о напитках. В качестве гостей – Köömen, Keretäis, The Dumpling Truck, Mullika vahvlikäru и Aloha Bowl Foodtruck.

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