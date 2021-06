ВИДЕО ⟩ Группа Little Big перепела хит Backstreet Boys

Как прирожденные маркетологи, группа Little Big решили ковать железо, пока горячо. И сразу после скандального интервью солистки Софьи Таюрской, в котором она раскрыла тайну личных отношений с Ильей Прусикиным, коллектив выпустил новый клип.

Можно сказать, что Little Big снял своеобразный ответ участнице «Евровидения-2021» Маниже с клипом Russian Woman (кстати, в середине клипа среди танцоров есть и девушка в кокошнике), ведь в Everybody обыгрывается тот же самый идейный посыл: даже если ты Золушка и тебе несказанно повезло, закончится все, как у всех (everybody) – придется стоять у плиты и воспитывать орущих детей. Такая уж у женщин в России планида.