Гороскоп сексуальных предпочтений для всех знаков Зодиака

Овны не любят медленных и романтичных действий. Они предпочитают активность, что-то необычное, что подарит им массу новых впечатлений и адреналин. С Овном вы сможете почувствовать себя на настоящем родео.

Тельцы довольно скромные на первый взгляд натуры, поэтому вам потребуется время, чтобы раскрыть такого партнера. Представители этого знака любят натуральные феромоны и не против различных экспериментов, но на первом свидании о своих желаниях рассказывать не готовы.

Близнецы славятся своей многозадачностью. В постели они тоже способны делать несколько дел одновременно, быть как активным участником действий, так и наблюдателем. Любые секс-игрушки Близнецы осваивают довольно быстро и смогут доставить вам массу удовольствия.

Раки очень внимательны — они обязательно запомнят все ваши эрогенные точки и любимые техники. Представители этого знака Зодиака очень любят ролевые игры с переодеванием, но не всегда делают это с душой. Чтобы получить максимальную отдачу, нужно вдохновить их по-настоящему.

Львы просто обожают блистать и совсем не против стать героями эротического фильма. Перед камерой они ведут себя раскрепощенно и берут на себя главную роль. Перетянуть одеяло на себя не получится — Лев быстро напомнит вам, кто тут звезда, и заставит сделать еще несколько дублей, чтобы убедиться, что в кадре он смотрится великолепно.

Может показаться, что Девы холодны в постели, но на самом деле это совсем не так. В спальне этот знак сбрасывает маску и полностью отдается процессу, при этом успевая подметить, что именно доставляет его партнеру настоящее удовольствие. Эти люди всегда не против разнообразить интимную жизнь новыми гаджетами.

Весы любят долгие прелюдии и готовы воплотить в жизнь любые фантазии. Они готовы уделять партнеру очень много внимания и требуют такого же отношения к себе, а еще никогда не откажутся от поцелуев.

Страстные Скорпионы способны устроить в постели настоящий пожар. Они прекрасно считывают эмоции и язык тела, отлично владеют разными техниками. С ними вы будете получать все и даже больше, даже то, о чем не смели и мечтать. Расслабьтесь, доверьтесь и получайте удовольствие.

Стрелец вряд ли сможет чем-то удивить в постели. Представители этого знака обычно имеют бурную личную жизнь, но главное для них — добиться партнера. После этого Стрелец теряет интерес. Его конек — соблазнение и конфетно-букетный период.

Козероги заводятся практически мгновенно и обожают контролировать процесс. Если вы любите долгие жесткие игры с применением силы — обладающий недюжинной выносливостью Козерог вас точно порадует.

Водолеи ценят креативность и обожают экспериментировать с материалами, текстурами, температурами и едой. Если вы тоже не против новых ощущений — присоединяйтесь к этим прирожденным исследователям. Получите много необычных впечатлений.

Рыбы будут всячески стремиться вам угодить и поддержат любую затею. Им попросту сложно отказать своему партнеру, которого Рыбы обычно очень любят и потому готовы на все.



