Как выглядел эстонский город Нарва при СССР и как выглядит сейчас? Сравниваем по фото

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Канал «Где нам жить?» решил вспомнить, какой Нарва была при советской власти и сравнить архивные фото с современным видом города.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Очень большая часть застройки сохранилась без изменений и это довольно спорный вопрос - хорошо ли это. Иногда советские здания после ремонта выглядят совсем неплохо, но иногда у них настолько специфический вид, что странно их видеть в современной городской среде европейского рода. Например, вот это здание на коллаже сверху. Зато можно увидеть, что зелени с советских времен только прибавилось, и это несомненно большой плюс!

ФОТО: Zen.Yandex.ru

В архивах можно найти некоторые дома еще на этапе строительства. Довольно интересно наблюдать, что за десятилетия здания как будто вообще не изменились.

Да, в Эстонии тоже построили много современных ТЦ и супермаркетов, но территорию возле домов не испортили, не построили парковки, не вырубили деревья.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

А многие дома со времен СССР даже стали выглядеть получше.

ФОТО: Скришот с сайта Zen.Yandex.ru

В целом, город сохранил советское очарование, если так можно выразиться. Чистые улицы без обилия рекламы, аккуратные домики, много зелени. Все то хорошее, что было при Советском союзе, удалось сохранить и добавить в это современные детали хорошего города - отличный новый транспорт и магазины.

ФОТО: Скришот с сайта Zen.Yandex.ru