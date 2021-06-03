Как выглядел эстонский город Нарва при СССР и как выглядит сейчас? Сравниваем по фото

Нарва - самый русский город Эстонии, он находится у границы с Россией и во многом сохранил русскую культуру. Гуляя по этому месту, не трудно представить, какой тут была жизнь в советские годы, ведь многое осталось неизменным.
Канал «Где нам жить?» решил вспомнить, какой Нарва была при советской власти и сравнить архивные фото с современным видом города.
Очень большая часть застройки сохранилась без изменений и это довольно спорный вопрос - хорошо ли это. Иногда советские здания после ремонта выглядят совсем неплохо, но иногда у них настолько специфический вид, что странно их видеть в современной городской среде европейского рода. Например, вот это здание на коллаже сверху. Зато можно увидеть, что зелени с советских времен только прибавилось, и это несомненно большой плюс!
В архивах можно найти некоторые дома еще на этапе строительства. Довольно интересно наблюдать, что за десятилетия здания как будто вообще не изменились.
Да, в Эстонии тоже построили много современных ТЦ и супермаркетов, но территорию возле домов не испортили, не построили парковки, не вырубили деревья.
А многие дома со времен СССР даже стали выглядеть получше.
В целом, город сохранил советское очарование, если так можно выразиться. Чистые улицы без обилия рекламы, аккуратные домики, много зелени. Все то хорошее, что было при Советском союзе, удалось сохранить и добавить в это современные детали хорошего города - отличный новый транспорт и магазины.
И, конечно, интересно, что когда-то Нарва и Ивангород были одним населенным пунктом, а теперь их разделяет мост и государственная граница. Это, пожалуй, главное изменение, которое произошло здесь с тех пор.