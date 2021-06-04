Гороскоп на 4 июня для всех знаков Зодиака

Овен

Овнам гороскоп на сегодня советует воздержаться от крупных трат. Возможны досадные недоразумения с близкими людьми. Отложите принятие важных решений – не исключено, что постороннее влияние или субъективная оценка положения только осложнят ситуацию. Сон скоро исполнится.

Телец

Сегодня у Тельцов все проблемы будут связаны с финансовыми затратами или поступлениями. Велика вероятность скорых перемен в служебном или общественном положении. Следует задуматься о собственном здоровье.

Близнецы

Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, однако избыток внутренней энергии может привести к ухудшению отношений с одним из коллег. Скорее всего ваша кажущаяся мягкость, аура грусти и меланхолии спровоцируют стремление партнера или начальника взвалить на вас дополнительные обязанности. Не исключено, что вам придется с головой окунуться в дела, требующие немедленного разрешения. Вечер звезды рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. Сон исполнится.

Рак

Велика вероятность встречи со старым другом. Общение с противоположным полом подействует на вас благотворно. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель.

Лев

Не исключено, что сегодня вам удастся реализовать намеченные на день планы, однако велика вероятность конфликтных ситуаций с партнерами или начальством, в результате которых вы можете пострадать. Проявляйте осмотрительность: сплетни и злые языки постараются вам навредить. Не вмешивайтесь в чужие разговоры, а тем более в споры.

Дева

Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним делам. Возможны некоторые изменения в личной жизни одиноких Дев. Им придется сделать выбор между любовной страстью и своим положением в обществе.

Весы

Благоприятный день для духовного совершенствования. Возможно, ваша увлеченность и стремление к материальному благополучию закрыли от вас истинное положение дел или оттолкнули от вас некоторых знакомых. Постарайтесь помириться со всеми, с кем вы находитесь в ссоре или в натянутых отношениях, – и все уладится. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм.

Скорпион

Ни в коем случае не бросайте начатое дело и не отступайте назад. Упорное, целенаправленное движение вперед принесет удачу. Избегайте шумных компаний: сегодня нельзя поддаваться чужому влиянию.

Стрелец

Критический день. Возможность решения в этот день каких-либо проблем крайне мала. Рассеянность, поверхностность суждений, некоторое легкомыслие в общении может уронить ваш авторитет в глазах окружающих. Вероятны мелкие конфликты с окружающими людьми.

Козерог

Неблагоприятный день. Опасны физические перегрузки, напряженный умственный труд. Будьте осторожны, не поддавайтесь на авантюры в сфере профессиональной деятельности. Противопоказаны любые коммерческие операции, связанные с риском: вы потеряете больше, чем приобретете. Склонность к потаканию собственным слабостям может привести к осложнениям в личной жизни.

Водолей

Ваши авторитет и репутация могут подвергнуться неожиданным нападкам. Проявите характерную для вас сдержанность – постарайтесь не сорваться и не воспринимать критические замечания в свой адрес слишком болезненно. Неожиданное известие, которое вы можете получить во второй половине дня, позволит подвести итог прежним замыслам.

Рыбы