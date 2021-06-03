ГАЛЕРЕЯ ⟩ Моргенштерн подарил своему адвокату автомобиль за 150 тысяч евро

Примечательно, что если Моргенштерн проиграет суд, то ему грозит штраф в 1,4 миллионов рублей (15 700 евро). На своего звездного адвоката Сергея Жорина рэпер потратил уже значительно большую сумму. Так, на днях он подарил ему элитный автомобиль BMW X5 M Competition, стоимость которого оценивается в 150 тысяч евро. На нем адвокат и приехал на рассмотрение дела своего подзащитного. Сам Моргенштерн прибыл на спорткаре «McLaren» за 170 тысяч евро.