ГАЛЕРЕЯ ⟩ Моргенштерн подарил своему адвокату автомобиль за 150 тысяч евро

Примечательно, что если Моргенштерн проиграет суд, то ему грозит штраф в 1,4 миллионов рублей (15 700 евро). На своего звездного адвоката Сергея Жорина рэпер потратил уже значительно большую сумму. Так, на днях он подарил ему элитный автомобиль BMW X5 M Competition, стоимость которого оценивается в 150 тысяч евро. На нем адвокат и приехал на рассмотрение дела своего подзащитного. Сам Моргенштерн прибыл на спорткаре «McLaren» за 170 тысяч евро.
Ранее Жорин заявлял, что взялся за дело Моргенштерна, потому что оно интересное.
Сам исполнитель уверен, что его клипы не нарушают закон о пропаганде наркотиков. Более того, было проведено несколько лингвистических исследований, а вот в проведении фоноскопической экспертизы им отказали. Однако Моргенштерн и Жорин уверены, что смогут доказать невиновность рэпера и без нее.