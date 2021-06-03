Делаем ставки: появилась информация об имени еще не рожденной дочери Меган Маркл

После того, как герцог и герцогиня Сассекские сообщили в интервью Опре Уинфри, что ждут девочку, британцы стали гадать, какое имя достанется королевской наследнице. Сейчас Меган Маркл уже находится на поздних сроках беременности, и споры об имени малышки становятся все более ожесточенными.

Согласно данным букмекерских компаний Великобритании, вероятнее всего, девочку назовут Дианой – в честь покойной матери принца Гарри. Это имя лидирует во всех рейтингах с тех пор, как только стал известен пол будущего ребенка. Также в тройке лидеров числятся имена Александрия и Елизавета – об этом сообщил портал Huffpost.

Однако не стоит забывать, что своего первого ребенка герцоги назвали совсем не характерным именем для членов королевской семьи – сына Меган Маркл зовут Арчи, и этот выбор имени уже тогда вызвал недоумение публики.