ЕМУ БЫЛО 45 ⟩ Умер известный актер сериалов «Мажор» и «Ментовские войны»

Андрей Погребинский скончался на 45 году жизни. Пока неизвестно, что стало причиной трагедии. Поклонники и друзья выражают семье артиста соболезнования. «Светлая память!», — пишут подписчики в личном блоге звезды сериалов.

Погребинский запомнился зрителям благодаря главной роли в сериале «Ментозавры», в котором он сыграл сотрудника полиции Владимира Доценко. Актер также снимался в таких известных проектах, как «Мажор», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей» и многие другие. Звезда также активно работал в качестве каскадера на площадках «Охотников за головами», «Дружины», «Лучших врагов».

К слову, о личной жизни звезда предпочитал не распространяться, придерживаясь принципа «счастье любит тишину». Известно лишь, что Андрей был разносторонним человеком. Прежде чем стать актером, мужчина окончил факультет психологии в СПбГУ, активно занимался баскетболом и стал мастером спорта.