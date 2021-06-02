БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ Смотрите, какие цены в спа-центрах после открытия

Для создания обзора использовался популярный портал бронирования booking.com, были выбраны даты 4-6 июня. Если на эти выходные мест не было, тогда были взяты цены на следующие выходные. При запросе цены учитывалось проживание на двоих и завтрак.
Если денег нет, можно хорошо отдохнуть и за 120 евро. Так обстоит дело, например, со спа-отелем Lavendel, отелем Rocca Al Mare и оздоровительным спа-отелем в Пярну. Тех, кто успел скопить деньги за период карантина, может шокировать, например, поместье Вихула или спа-отель Hedon.
ХАРЬЮМАА
1. Lavendel Spa hotell
120 €, включая завтрак.
2. Rocca al Mare hotell
120 €, включая завтрак.
3. Kalev Spa hotell & veekeskus
146 €, включая завтрак.
4. Metropol Spa hotell
153 €, завтрак дополнительно 12€.
5. Tallink Spa & Conference hotell
158 €, с завтраком цена составит 178€.
6. Tallinn Viimsi Spa hotell
168 €, включая завтрак.
7. Hotell L'Embitu Superior
187 €, включая завтрак.
8. Hestia Hotell Laulasmaa
239 €, включая завтрак.
9. Radisson Blu Hotel Olümpia
218 €; 258 €, включая завтрак.
10. Hilton Tallinn Park
232 €; с завтраком цена составит 286 €.
11. Swisshotel Tallinn
240 €; 300€, включая завтрак.
12. Hotell Telegraaf
310 €, включая завтрак.
ТАРТУМАА
1. Hotell Lydia
275 €, включая завтрак.
2. V spaa- ja konverentsihotell
298 €, включая завтрак.
ИДА-ВИРУМАА
1. Mäetaguse Mõisa Hotel & Spa
190 €, включая завтрак.
2. Toila Spa hotell
200 €, включая завтрак.
3. Meresuu Spa hotell
208 €, включая завтрак.
4. Noorus Spa hotell
230 €, включая завтрак.
5. Narva-Jõesuu sanatoorium
238 €, включая завтрак.
ПЯРНУМАА
1. Tervise ravispaahotell
120 €, включая завтрак.
2. Strand spaa ja konverentsihotell
136 €; 176 €, включая завтрак.
3. Estonia Medical Spa & Hotel
158 €, включая завтрак.
4. Viiking Spaa hotell
172 €, включая завтрак.
5. Spa Tervise Paradiis
172 €, включая завтрак.
6. Pärnu spaahotell Wasa Resort
328 €, включая завтрак.
7. Estonia Resort Hotel & Spa
348 €, включая завтрак.
8. Hedon Spa & Hotel
378 €, включая завтрак.
ВЫРУМАА
1. Kubija hotell-loodusspaa
181 €, hommikusöök hinnas.
ЛЯЭНЕМАА
1. Fra Mare Thalasso Spa
234 €, включая завтрак.
2. Hestia Hotel Haapsalu Spa
252 €, включая завтрак.
СААРЕМАА
1. Spaa Hotell Rüütli
187 €, включая завтрак.
2. Johan Spa hotell
238 €, включая завтрак.
3. Grand Rose Spa hotell
254 €, включая завтрак.
4. Arensburg butiikhotell-spaa
274 €, включая завтрак.
5. Georg Ots Spa hotell
330 €, включая завтрак.
ЛЯЭНЕ-ВИРУМАА
1. Aqva Hotel & Spa
258 €, включая завтрак.
2. Vihula Manor Country Club & Spa
436 €, включая завтрак.
ВАЛГАМАА
1. Lossispaa Wagenküll
298 €, включая завтрак.
2. Pühajärve spaa ja puhkekeskus
216 €, включая завтрак.
NB! Чтобы получить наиболее выгодное ценовое предложение, всегда обращайтесь напрямую к отелю.
Эмоции владельцев спа-отелей в свете снятия ограничений
«Я думаю, что мы подготовились лучше, чем год назад, когда ситуация была точно такой же», - сказал Калле Куусик, чья компания Spa Tours OÜ управляет курортами Мересуу, Виймси и Grand Rose в Курессааре.
«В случае со спа-отелями нет смысла оставлять отель открытым, а спа держать закрытым. В любом случае для нас это было похоже на остановку. Когда закрываются спа, закрываются и отели. Это то же самое, что передать автобус водителю автобуса, но не руль», - размышляет Куусик. Однако он сказал, что это необходимый шаг, и он полностью понимает правительство.