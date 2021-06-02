БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ Смотрите, какие цены в спа-центрах после открытия

Однако, по словам владельца курортов, повышения цен не планируется. «Рост цен возможен только в том случае, если электричество или услуги станут дороже на определенный процент», - сказал Куусик. Сегодня Куусику удалось увидеть и первых финских циган, то есть туристы уже спокойно передвигаются. Хотя на курорте Виймси их уже несколько, русских туристов в Нарве пока нет.

Калле Куусик вспомнил душевный прием со вчерашнего открытия. «Пели 20 ребят из одного класса, эмоционально им большое спасибо. Такого мы даже не ожидалиь», - сказал он.

Марис Рейманн, управляющий отеля Wagenkülli lossispaa, заявил, что вторая волна Covid-19 оказала серьезное влияние на курорты замка. «В связи с ограничениями, введенными правительством, в период с 22 февраля по 31 мая были закрыты как банный центр, так и ресторан, не проводились многие семинары и конференции, не отмечались юбилеи, свадьбы и дни рождения», - написал менеджер отеля.

«Мы перенесли большинство наших весенних бронирований на летние месяцы. Двери замка оставались открытыми для всех желающих даже во время ограничений, но без спа и саун количество посетителей оставалось довольно небольшим. Мы искренне благодарны всем гостям, которые все же пришли, чтобы пожелать нам сил во время тяжелого кризиса, и так много пар смогли провести романтический праздник замка в замке Таагепера, несмотря на пандемию», - продолжил Рейманн.

По словам Реймана, интерес к посещению замковых спа-курортов велик, а летние даты быстро заполняются резервациями. «Прекрасное время ждет посетителей Вагенкюлли в центре природы. В замковом комплексе со всеми удобствами сохраняется гармоничный баланс между ценой и качеством даже после того, как ограничения сняты», - прокомментировал возможный рост цен менеджер отеля.

По словам хозяйки поместья Мяэтагузе Терье Раттур, подготовка была связана с обеспечением дополнительной ценности. «Мы начинаем компостировать биологические отходы, образовавшиеся на кухне - для этого в углу нашего внутреннего сада созданы четыре компоста. Когда в один день мы начнем использовать почву оттуда, мы будем использовать ее в теплице, которая скоро будет построена. Выращенные там травы попадут на тарелки наших гостей», - сказал Раттур. По словам хозяйки, для них важно иметь максимально короткую цепочку поставок и местную еду, что также оценят их гости.

Что касается ограничений, то хозяйка отеля сказала, что произошла значительная потеря постояльцев. «Мы очень много работали в последние годы и вошли в кризис сильными. Несомненно, был и опыт весенних ограничений 2020 года, который тоже помогал принимать решения. В течение последних шести месяцев мы не могли оказывать услуги в течение трех месяцев. Однако при нулевом обороте это означает постоянные расходы в размере более 20 000 евро в течение этих трех месяцев», - заявила Раттур.

С облегчением Раттур сказала, что заем брать не пришлось и банковский счет не обнулялся. «В то же время следующий или четвертый месяц карантина мы бы сами по себе не пережили бы. Мы были в хорошем положении в том смысле, что у нас небольшое здание. Я не могу представить, как справляются с этим крупные отели, фиксированные расходы которых во много, если не в сотни раз выше», - сказал она. По словам Раттур, цены были повышены на десять евро уже в декабре, но это было связано с повышением цен на всём рынке.