Чт, 3.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
1

БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ Смотрите, какие цены в спа-центрах Эстонии после открытия
Добавлены комментарии спа-центров

Muusika mängima: kriisist vaevatud spaad ootavad rahvast puhkama ja mängima. ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Спа-центры снова открыты с этой недели, и спустя несколько месяцев вы можете снова насладиться водными удовольствиями, романтическим ужином и ночевкой. Но как повлиял кризис на цены? Elu24 выяснил, сколько стоит, например, пакет на две ночи на двоих в предстоящие выходные.

Для создания обзора использовался популярный портал бронирования booking.com, были выбраны даты 4-6 июня. Если на эти выходные мест не было, тогда были взяты цены на следующие выходные. При запросе цены учитывалось проживание на двоих и завтрак.

Если денег нет, можно хорошо отдохнуть и за 120 евро. Так обстоит дело, например, со спа-отелем Lavendel, отелем Rocca Al Mare и оздоровительным спа-отелем в Пярну. Тех, кто успел скопить деньги за период карантина, может шокировать, например, поместье Вихула или спа-отель Hedon.

ХАРЬЮМАА

1. Lavendel Spa hotell

120 €, включая завтрак.

2. Rocca al Mare hotell

120 €, включая завтрак.

3. Kalev Spa hotell & veekeskus

146 €, включая завтрак.

4. Metropol Spa hotell

153 €, завтрак дополнительно 12€.

5. Tallink Spa & Conference hotell

158 €, с завтраком цена составит 178€.

6. Tallinn Viimsi Spa hotell

168 €, включая завтрак.

7. Hotell L'Embitu Superior

187 €, включая завтрак.

8. Hestia Hotell Laulasmaa

239 €, включая завтрак.

9. Radisson Blu Hotel Olümpia

218 €; 258 €, включая завтрак.

10. Hilton Tallinn Park

232 €; с завтраком цена составит 286 €.

11. Swisshotel Tallinn

240 €; 300€, включая завтрак.

12. Hotell Telegraaf

310 €, включая завтрак.

ТАРТУМАА

1. Hotell Lydia

275 €, включая завтрак.

2. V spaa- ja konverentsihotell

298 €, включая завтрак.

ИДА-ВИРУМАА

1. Mäetaguse Mõisa Hotel & Spa

190 €, включая завтрак.

2. Toila Spa hotell

200 €, включая завтрак.

3. Meresuu Spa hotell

208 €, включая завтрак.

4. Noorus Spa hotell

230 €, включая завтрак.

5. Narva-Jõesuu sanatoorium

238 €, включая завтрак.

ПЯРНУМАА

1. Tervise ravispaahotell

120 €, включая завтрак.

2. Strand spaa ja konverentsihotell

136 €; 176 €, включая завтрак.

3. Estonia Medical Spa & Hotel

158 €, включая завтрак.

4. Viiking Spaa hotell

172 €, включая завтрак.

5. Spa Tervise Paradiis

172 €, включая завтрак.

6. Pärnu spaahotell Wasa Resort

328 €, включая завтрак.

7. Estonia Resort Hotel & Spa

348 €, включая завтрак.

8. Hedon Spa & Hotel

378 €, включая завтрак.

ВЫРУМАА

1. Kubija hotell-loodusspaa

181 €, hommikusöök hinnas.

ЛЯЭНЕМАА

1. Fra Mare Thalasso Spa

234 €, включая завтрак.

2. Hestia Hotel Haapsalu Spa

252 €, включая завтрак.

СААРЕМАА

1. Spaa Hotell Rüütli

187 €, включая завтрак.

2. Johan Spa hotell

238 €, включая завтрак.

3. Grand Rose Spa hotell

254 €, включая завтрак.

4. Arensburg butiikhotell-spaa

274 €, включая завтрак.

5. Georg Ots Spa hotell

330 €, включая завтрак.

ЛЯЭНЕ-ВИРУМАА

1. Aqva Hotel & Spa

258 €, включая завтрак.

2. Vihula Manor Country Club & Spa

436 €, включая завтрак.

ВАЛГАМАА

1. Lossispaa Wagenküll

298 €, включая завтрак.

2. Pühajärve spaa ja puhkekeskus

216 €, включая завтрак.

NB! Чтобы получить наиболее выгодное ценовое предложение,  всегда обращайтесь напрямую к отелю.

Эмоции владельцев спа-отелей в свете снятия ограничений

«Я думаю, что мы подготовились лучше, чем год назад, когда ситуация была точно такой же», - сказал Калле Куусик, чья компания Spa Tours OÜ управляет курортами Мересуу, Виймси и Grand Rose в Курессааре.

«В случае со спа-отелями нет смысла оставлять отель открытым, а спа держать закрытым. В любом случае для нас это было похоже на остановку. Когда закрываются спа, закрываются и отели. Это то же самое, что передать автобус водителю автобуса, но не руль», - размышляет Куусик. Однако он сказал, что это необходимый шаг, и он полностью понимает правительство.

Однако, по словам владельца курортов, повышения цен не планируется. «Рост цен возможен только в том случае, если электричество или услуги станут дороже на определенный процент», - сказал Куусик. Сегодня Куусику удалось увидеть и первых финских циган, то есть туристы уже спокойно передвигаются. Хотя на курорте Виймси их уже несколько, русских туристов в Нарве пока нет.

Калле Куусик вспомнил душевный прием со вчерашнего открытия. «Пели 20 ребят из одного класса, эмоционально им большое спасибо. Такого мы даже не ожидалиь», - сказал он.

Марис Рейманн, управляющий отеля Wagenkülli lossispaa, заявил, что вторая волна Covid-19 оказала серьезное влияние на курорты замка. «В связи с ограничениями, введенными правительством, в период с 22 февраля по 31 мая были закрыты как банный центр, так и ресторан, не проводились многие семинары и конференции, не отмечались юбилеи, свадьбы и дни рождения», - написал менеджер отеля.

«Мы перенесли большинство наших весенних бронирований на летние месяцы. Двери замка оставались открытыми для всех желающих даже во время ограничений, но без спа и саун количество посетителей оставалось довольно небольшим. Мы искренне благодарны всем гостям, которые все же пришли, чтобы пожелать нам сил во время тяжелого кризиса, и так много пар смогли провести романтический праздник замка в замке Таагепера, несмотря на пандемию», - продолжил Рейманн.

По словам Реймана, интерес к посещению замковых спа-курортов велик, а летние даты быстро заполняются резервациями. «Прекрасное время ждет посетителей Вагенкюлли в центре природы. В замковом комплексе со всеми удобствами сохраняется гармоничный баланс между ценой и качеством даже после того, как ограничения сняты», - прокомментировал возможный рост цен менеджер отеля.

По словам хозяйки поместья Мяэтагузе Терье Раттур, подготовка была связана с обеспечением дополнительной ценности. «Мы начинаем компостировать биологические отходы, образовавшиеся на кухне - для этого в углу нашего внутреннего сада созданы четыре компоста. Когда в один день мы начнем использовать почву оттуда, мы будем использовать ее в теплице, которая скоро будет построена. Выращенные там травы попадут на тарелки наших гостей», - сказал Раттур. По словам хозяйки, для них важно иметь максимально короткую цепочку поставок и местную еду, что также оценят их гости.

Что касается ограничений, то хозяйка отеля сказала, что произошла значительная потеря постояльцев. «Мы очень много работали в последние годы и вошли в кризис сильными. Несомненно, был и опыт весенних ограничений 2020 года, который тоже помогал принимать решения. В течение последних шести месяцев мы не могли оказывать услуги в течение трех месяцев. Однако при нулевом обороте это означает постоянные расходы в размере более 20 000 евро в течение этих трех месяцев», - заявила Раттур.

С облегчением Раттур сказала, что заем брать не пришлось и банковский счет не обнулялся. «В то же время следующий или четвертый месяц карантина мы бы сами по себе не пережили бы. Мы были в хорошем положении в том смысле, что у нас небольшое здание. Я не могу представить, как справляются с этим крупные отели, фиксированные расходы которых во много, если не в сотни раз выше», - сказал она. По словам Раттур, цены были повышены на десять евро уже в декабре, но это было связано с повышением цен на всём рынке.

Хозяйка отеля открыла и небольшой секрет. «Покупайте пакеты в разгар сезона. По крайней мере, в нашем доме проживание рассчитывается во всех пакетах со скидкой 20%. При покупке комнаты летом такой скидки нет», - признала она.

НАВЕРХ
Back