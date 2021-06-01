«МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» ⟩ Limon.ee – 10 лет! Праздничный прямой эфир с розыгрышем подарков начался

2 июня в 10 утра в прямом эфире порталов Limon, Rus.Postimees и на странице facebook.com/limonest начнется праздничный «Марафон желаний», который продлится весь рабочий день – до 18:00. В эфир можно будет дозваниваться по бесплатному и уже давно знакомому многим читателям и зрителям номеру: 630 70 73. Программу проведут попеременно все звездные репортеры издания, в эфире вас ждут: Лиана Турпакова, Влада Лаевалинд, Эдгар Гергель, Виктор Любарец, Светлана Карабут, Ангелина Богуцкая, Виктория Жигулина, а также наш летний репортер Марк Ефимов.

В эфире «Марафона желаний» появятся: иллюзионист Дмитрий Зорин, исполнитель восточного танца Валентина Антонова, топ-стилист Денис Коваленко, экскурсовод Оксана Яаксон, Юлия Шандра из фирмы Grenardi, Ольга Тубалева из клиники LaserMed, косметолог Лариса Липавски, основатель портала Limon Дан Ротарь, первый главный редактор Limon.ee Олеся Труворова, дизайнер Анастасия Балак, ресторатор Руслан Гогин, нутрициолог Александра Гаген, а также... группа «ПараТайн».

В течение «Марафона желаний» мы будем общаться с нашими читателями по телефону и принимать письма в Facebook и по электронной почте: info@limon.ee, принимать поздравления и передавать приветы, а также за время эфира будет разыграно по меньшей мере 10 различных крутых призов от наших спонсоров и портала Limon. Слушай программу внимательно и после призыва ведущих дозванивайся в прямой эфир и выбирай для себя один из десяти подарков!

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Пишет, говорит, показывает,

Развлекает, поддерживает и удивляет!

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