ВИДЕО ⟩ Солист Rammstein выпустил новый клип про пионеров и буллинг

В ролике, размещенном на YouTube, роль сурового следователя сыграл Александр Ревва. В страшном клипе музыкант нарисовал пугающие картины жестокого пионерского детства.

Тилль Линдеманн вырос в ГДР, где после Второй мировой войны строили социализм. Рок-музыкант сыграл роль человека, который мстит своим обидчикам, которые его травили в детстве.

В клипе предстают устрашающие картины с советской атрибутикой. Из глаз огромного бюста Ленина льются кровавые слезы.

Недавно Линдеманн исполнил песню о лётчиках на русском языке «Любимый город». Милое исполнение понравилось российской публике, однако вокалист недолго был белым и пушистым. Скоро он снова шокировал публику своим провокационным творчеством.

В ролике судят человека за убийства своих бывших одноклассников, которые издевались над ним, будучи пионерами. Сообщается, что действия происходят в Москве в 1989 году.



