Гороскоп на 2 июня для всех знаков Зодиака

Овен

Благоприятный день для обращения к начальству. Смело пускайтесь в новые рискованные мероприятия, не опасаясь, что они окажутся безрезультатными. Постарайтесь воздержаться от официальности и натянутости в поведении.

Телец

Пассивный, созерцательный день. Используйте благоприятный момент для обдумывания или решения отложенных дел. В личной жизни предстоит найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что необходимо сделать. Все благополучно разрешится, если вы будете действовать по своему обыкновению обдуманно и осторожно.

Близнецы

Ваша энергия положительно отразится на результатах работы и позволит добиться успехов во многих начинаниях. Звёзды благосклонны к женщинам-Близнецам, однако им следует остерегаться обмана в личных делах. Мужчин-Близнецов ждет известие, которое приведет к небольшим, но перспективным изменениям в личной жизни.

Рак

День преобразования и трансформации космической энергии. Работа или деловые встречи потребуют значительных усилий. Звезды советуют набраться терпения, так как возможны проблемы материального характера. Ваши трудолюбие и выносливость помогут снизить негативные тенденции дня.

Лев

День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Планеты могут обусловить некоторые финансовые потери. Вероятно, вам предстоит покупка или неожиданные расходы. Домашние хлопоты отнимут много времени и сил. Интересы детей потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

Дева

Вероятно, что сегодня вы получите неожиданное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить ваше текущее положение. Тонкая дипломатия должна стать вашим помощником во всех личных и деловых контактах. День подходит для занятий спортом и любой физической работой.

Весы

Сегодня необходимо разумно распределить силы, чтобы довести начатое дело до конца. Благоприятный день для создания новых проектов, для поиска новых источников заработка. В этот день появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки в личной жизни. Во второй половине дня вероятна встреча со старыми друзьями.

Скорпион

Неблагоприятное время для любой деятельности. Все, за что бы ни взялись сегодня мужчины-Скорпионы, будет безуспешным. Постарайтесь стоически относиться к насмешкам судьбы – сегодня вам придется довольствоваться тем, что преподносит жизнь. Хорошо проявлять милосердие, прощать обиды.

Стрелец

Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды или требовать от партнера исполнения данных обязательств. Звезды рекомендуют активно защищать свои интересы, не идти на компромиссы и не позволять попадать под чье-либо влияние. Возможно, вам удастся изменить ход событий в вашу пользу.

Козерог

Этот день окажется благоприятным для завершения дел. Удастся упрочить свое материальное положение или создать некую базу для будущих успехов. Мужчинам-Козерогам вскоре предстоит знакомство или встреча, которая станет причиной сожалений и разочарования.

Водолей

Благоприятное расположение звезд сулит удачу в сфере профессиональной деятельности. Вы сможете сделать вдвое больше, чем обычно. Вероятно улучшение финансового положения. Возможно, вам предстоит поездка или вас решат отправить в служебную командировку, которая пополнит ваш бюджет. Прекрасный момент начать трудовую деятельность в новой должности.

Рыбы