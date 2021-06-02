Ср, 2.06.2021
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Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, каким будет июнь для каждого знака Зодиака

Кристина Иванова ФОТО: личный архив

Главное событие этого месяца – летний коридор затмений. Его открыло лунное затмение 26 мая и закроет солнечное - 10 июня. Если ваш день рождения выпадает на даты с 24 по 28 мая и с 8 по 12 июня, то этот период будет важным. Он отрывает новый 19-летний цикл жизни. Особенно чувствительно коридор затмений пройдет для знаков Близнецов, Стрельца, Рыб и Девы. Поднимается проблематика договоренностей, учебных процессов, переездов, возможно, даже в другую страну, работы с зарубежными партнерами или инвестициями.

Коридор затмений сопровождает ретроградность Меркурия в знаке Близнецов с 30 мая по 24 июня. Меркурий отвечает за быстроту наших реакций, мыслительные функции и заключение деловых договоренностей. Акцент этой ретроградности – углубление в ту информацию, которую мы получили в мае. Если пришла пора что-то менять или корректировать в текущем процессе работы, то сейчас для этого самое время.

Ретроградность этой планеты часто сопровождается тем, что мы по какой-то причине перестаем замечать знаки, на которые в другое время обратили бы внимание. Поэтому надо просто быть внимательнее.

Стоит обратить внимание на периоды с 30 мая по 5 июня и с 9 по 12 июня. В эти дни наиболее вероятна возможность ошибок в деловых вопросах и ломка договоренностей.

Вторая яркая примета месяца: c 15 июня наступает ретроградность Юпитера, который ненадолго заглянет в знак Рыб. Юпитер отвечает за наши ценности и идеалы. Астрологи называют его планетой «большого счастья», поэтому если ваш день рождения с 18 по 21 февраля, то можете считать себя настоящими «везунчиками». Юпитер активирует качественные изменения в вашей жизни и подарит удачу. На общечеловеческом уровне мы все будем чувствовать альтруистическую компоненту восприятия мира. Будет иметь значение каждая травинка, каждая отдельная жизнь. Возрастет актуальность темы окружающей среды, но в полной мере мы озаботимся этим в 2022 году.

Для тех, кто интересуется общемировыми процессами, первые ласточки перемен будут происходить в эти два летних месяца – июне и июле. Юпитер даст возможность принять без сопротивления чужое волеизъявление. Например, ваш ребенок вдруг объявляет вам, что хочет прервать своим выбором династию медиков, к которой вы принадлежите, и стать программистом. И вы неожиданно для себя понимаете, как это здорово – дать возможность реализовать талант, а не пытаетесь это саботировать.

Наши ценности начинаются меняться еще и под влиянием напряженного аспекта между Ураном и Сатурном. Это самый интересный момент месяца, который продолжит тенденцию, начатую в феврале этого года. Ее можно описать как противостояние нового и старого. Причем это будет касаться как политических, так и событий на уровне отдельных судеб. В начале года мы наблюдали резкую смену правящей партии. Акцент явления – именно резкие перемены. Аспект выставляет проблематику – как использовать новые возможности, не теряя наработанный опыт? Думаю, в политической жизни он может ярко проявиться, начиная с 15 июня. От чего-то, нам точно придется отказаться или, по крайней мере, принимать сложные решения. Яркий пример этого аспекта – резкий переход почти всей торговли в онлайн режим. Помните, это произошло резко, от необходимости заменить старое новым.

Примерно по такой аналогии он будет происходить на личном уровне – резкие переходы к новым перспективам не по своей воле, а исходя из контекста ситуации. Главный совет – попытаться быть гибкими, умело маневрируя между прошлыми достижениями и будущими перспективами. Особенно актуально это будет для людей, рожденных с 28 апреля по 2 мая и с 23 по 26 февраля. Если в феврале этого года в вашей жизни были какие-то важные события, согласно описанной выше проблематике, то в июне можно ждать их продолжения.

Марс 11 июня переходит в знак Льва: отпадет необходимость закулисных интриг, мы будем более открыты для откровенных разговоров. Это хороший период для всех огненных Знаков (Овна, Стрельца, Льва), потому что энергия этой планеты доблести и отваги будет для вас наиболее близка и понятна.

Овен

Июнь затянет Овнов в водоворот активных событий. Вы будете без конца с кем-то встречаться, общаться, переписываться. Многих из вас потянет в короткие поездки. А кто-то решиться на покупку автомобиля. Лучше, если это будет не новый автомобиль. Для покупки нового лучше дождаться июля. В последняя неделя месяца идеально заняться делами семьи и дома.

Удачные дни: 1-3, 8, 18, 23-28

Конфликтные дни: 4-7, 29, 30

Телец

Тема финансовой независимости выйдет для вас на первый план. В вопросах заработка лучше полагаться на уже «проторенные» дорожки и проверенных людей. Сейчас нет смысла начинать новые проекты, но зато полезно рационализировать старые. У вас появится хороший шанс закончить ранее начатые дела и заработать там, где раньше не получалось. В последние 10 дней июня лучше путешествовать по тем местам, где вы уже были.

Удачные дни: 1-6, 10-14, 18-23

Конфликтные дни: 24-26

Близнецы

Дорогие Близнецы, этот месяц позволит вам удачно закрыть все важные вопросы. Месяц подходит для светских выходов, общению с людьми вышестоящими и поднятию самооценки. Ваше обаяние никого не оставит равнодушным, поэтому постарайтесь успеть продемонстрировать свои лучшие качества. Пусть вас не пугают мелкие хлопоты. Для многих из вас события этого месяца станут судьбоносными.

Удачные дни: 20-28

Конфликтные дни: 1-11

Рак

Ракам неплохо было бы замедлиться и посвятить этот месяц стратегии и тактике грядущих событий. Идеально отправиться в долгое путешествие, но даже если этого не произойдет, вы будете стремиться к уединенному досугу. Отправляйтесь в долгие пешие прогулки, осмысливайте жизнь вокруг себя. Когда еще у вас будет такая возможность? Последняя неделя месяца удивит вас количеством новой информации, и побыть наедине с собой уже не получится.

Удачные дни: 1-4, 6, 8, 11, 12, 15, 19, 20, 22, 24, 29

Конфликтные дни: 7, 9, 10, 13, 16, 21, 23, 27, 30

Лев

Львиные дела будут крутиться вокруг общественной деятельности. Вам позарез захочется оказаться на всех мероприятиях одновременно. В этом месяце полезные знакомства нужно заводить в кулуарах. Никто не сможет устоять против вашего обаяния и навыков непринужденной беседы. Не отказывайте себе в дружеских встречах. Этот месяц подарит вам новые и интересные знакомства.

Удачные дни: 3-5, 19-24

Конфликтные дни: 2, 9-14

Дева

Несмотря на ретро-движение Меркурия, июнь – один из важнейших месяцев года. Его акцент - удача в деловой сфере. Полезно проводить все отложенные ранее встречи и совещания, также это отличный период для коррекции привычных схем работы. Можно переделывать любые документы и пытаться добиться лучших условий кредитования. Не пренебрегайте таким шансом.

Удачные дни: 20-28

Конфликтные дни: 1-11

Весы

Весов потянет в путешествия. Долгая дорога – лучшее решение этого месяца. Только там вам удастся привести в порядок мятежные мысли. Июнь подходит для завершения учебных процессов и для подтирания хвостов. Особенно удачно месяц сложится у преподавателей и студентов. В деловых и личных сферах полезны контакты с иностранцами. Удача придет издалека!

Удачные дни: 1-6, 10-14, 18-23

Конфликтные дни: 24-26

Скорпион

Поистине кризисный месяц у Скорпионов. Приготовьтесь к личной драматургии. Даже если не хотите, ее будет много, поэтому ваша репутация должна быть кристально чистой. Старайтесь не вовлекаться в конфликты и держаться в стороне от интриг. В особенности от любовных треугольников. С 9 по 11 июня соблюдайте осторожность на дорогах. Последняя неделя месяца подарит неожиданные, приятные новости.

Удачные дни: 3, 8, 30

Конфликтные дни: 4-7, 22-25

Стрелец

Стрельцам придется обратить внимание на дела сердечные. Это месяц радикальных решений, поэтому вас может немного штормить от перемен на личном фронте. Особенно этот период важен для людей, рожденных с 9 по 12 декабря. Слушайте сердце, оно поможет сделать выбор. Актуальными могут стать судебные разбирательства. Не начинайте новые дела до 25 числа, а вот старые вопросы могут в июне удачно разрешиться.

Удачные дни: 2-4, 6, 22-25

Конфликтные дни: 9-12, 16

Козерог

Милые Козероги, в июне вы будете главными рабочими лошадками Зодиака. Первые три недели вас будут без конца о чем-то просить, отказать не удастся. Этот период заставит вас что-то менять в рабочей рутине. Старайтесь уделить внимание своему телу – побалуйте себя курсом массажа или походом в СПА. Последние 10 дней месяца подарят вам романтические приключения и новые знакомства.

Удачные дни: 2-6

Конфликтные дни: 27-30

Водолей

Водолеи могут потерять равновесие от любви. Помните, что романы, начатые в коридоре затмений, могут привести к браку. А кого-то из вас может ждать прибавление в семействе. Учитывая серьезность периода, не допускайте ошибок. Особенно повезет людям искусства и артистической среды.

Удачные дни: 12-14, 17

Конфликтные дни: 25-30

Рыбы

Рыбам очень полезно заняться темами недвижимости. Это хорошее время для того, чтобы модернизировать дом или участок. Удачно пройдут сделки, связанные с обменом и продажами. А вот с покупкой новой квартиры лучше не торопиться до июля. Кого-то из вас ожидает крупное семейное торжество и не один приятный повод закатить пир горой.

Удачные дни: 1-3, 19-23

Конфликтные дни: 9-15

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