Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, каким будет июнь для каждого знака Зодиака

Коридор затмений сопровождает ретроградность Меркурия в знаке Близнецов с 30 мая по 24 июня. Меркурий отвечает за быстроту наших реакций, мыслительные функции и заключение деловых договоренностей. Акцент этой ретроградности – углубление в ту информацию, которую мы получили в мае. Если пришла пора что-то менять или корректировать в текущем процессе работы, то сейчас для этого самое время.

Ретроградность этой планеты часто сопровождается тем, что мы по какой-то причине перестаем замечать знаки, на которые в другое время обратили бы внимание. Поэтому надо просто быть внимательнее.

Стоит обратить внимание на периоды с 30 мая по 5 июня и с 9 по 12 июня. В эти дни наиболее вероятна возможность ошибок в деловых вопросах и ломка договоренностей.

Вторая яркая примета месяца: c 15 июня наступает ретроградность Юпитера, который ненадолго заглянет в знак Рыб. Юпитер отвечает за наши ценности и идеалы. Астрологи называют его планетой «большого счастья», поэтому если ваш день рождения с 18 по 21 февраля, то можете считать себя настоящими «везунчиками». Юпитер активирует качественные изменения в вашей жизни и подарит удачу. На общечеловеческом уровне мы все будем чувствовать альтруистическую компоненту восприятия мира. Будет иметь значение каждая травинка, каждая отдельная жизнь. Возрастет актуальность темы окружающей среды, но в полной мере мы озаботимся этим в 2022 году.

Для тех, кто интересуется общемировыми процессами, первые ласточки перемен будут происходить в эти два летних месяца – июне и июле. Юпитер даст возможность принять без сопротивления чужое волеизъявление. Например, ваш ребенок вдруг объявляет вам, что хочет прервать своим выбором династию медиков, к которой вы принадлежите, и стать программистом. И вы неожиданно для себя понимаете, как это здорово – дать возможность реализовать талант, а не пытаетесь это саботировать.

Наши ценности начинаются меняться еще и под влиянием напряженного аспекта между Ураном и Сатурном. Это самый интересный момент месяца, который продолжит тенденцию, начатую в феврале этого года. Ее можно описать как противостояние нового и старого. Причем это будет касаться как политических, так и событий на уровне отдельных судеб. В начале года мы наблюдали резкую смену правящей партии. Акцент явления – именно резкие перемены. Аспект выставляет проблематику – как использовать новые возможности, не теряя наработанный опыт? Думаю, в политической жизни он может ярко проявиться, начиная с 15 июня. От чего-то, нам точно придется отказаться или, по крайней мере, принимать сложные решения. Яркий пример этого аспекта – резкий переход почти всей торговли в онлайн режим. Помните, это произошло резко, от необходимости заменить старое новым.