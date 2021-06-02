Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, каким будет июнь для каждого знака Зодиака

Марс 11 июня переходит в знак Льва: отпадет необходимость закулисных интриг, мы будем более открыты для откровенных разговоров. Это хороший период для всех огненных Знаков (Овна, Стрельца, Льва), потому что энергия этой планеты доблести и отваги будет для вас наиболее близка и понятна.
Июнь затянет Овнов в водоворот активных событий. Вы будете без конца с кем-то встречаться, общаться, переписываться. Многих из вас потянет в короткие поездки. А кто-то решиться на покупку автомобиля. Лучше, если это будет не новый автомобиль. Для покупки нового лучше дождаться июля. В последняя неделя месяца идеально заняться делами семьи и дома.
Удачные дни: 1-3, 8, 18, 23-28
Конфликтные дни: 4-7, 29, 30
Тема финансовой независимости выйдет для вас на первый план. В вопросах заработка лучше полагаться на уже «проторенные» дорожки и проверенных людей. Сейчас нет смысла начинать новые проекты, но зато полезно рационализировать старые. У вас появится хороший шанс закончить ранее начатые дела и заработать там, где раньше не получалось. В последние 10 дней июня лучше путешествовать по тем местам, где вы уже были.
Удачные дни: 1-6, 10-14, 18-23
Дорогие Близнецы, этот месяц позволит вам удачно закрыть все важные вопросы. Месяц подходит для светских выходов, общению с людьми вышестоящими и поднятию самооценки. Ваше обаяние никого не оставит равнодушным, поэтому постарайтесь успеть продемонстрировать свои лучшие качества. Пусть вас не пугают мелкие хлопоты. Для многих из вас события этого месяца станут судьбоносными.
Ракам неплохо было бы замедлиться и посвятить этот месяц стратегии и тактике грядущих событий. Идеально отправиться в долгое путешествие, но даже если этого не произойдет, вы будете стремиться к уединенному досугу. Отправляйтесь в долгие пешие прогулки, осмысливайте жизнь вокруг себя. Когда еще у вас будет такая возможность? Последняя неделя месяца удивит вас количеством новой информации, и побыть наедине с собой уже не получится.
Удачные дни: 1-4, 6, 8, 11, 12, 15, 19, 20, 22, 24, 29
Конфликтные дни: 7, 9, 10, 13, 16, 21, 23, 27, 30
Львиные дела будут крутиться вокруг общественной деятельности. Вам позарез захочется оказаться на всех мероприятиях одновременно. В этом месяце полезные знакомства нужно заводить в кулуарах. Никто не сможет устоять против вашего обаяния и навыков непринужденной беседы. Не отказывайте себе в дружеских встречах. Этот месяц подарит вам новые и интересные знакомства.
Несмотря на ретро-движение Меркурия, июнь – один из важнейших месяцев года. Его акцент - удача в деловой сфере. Полезно проводить все отложенные ранее встречи и совещания, также это отличный период для коррекции привычных схем работы. Можно переделывать любые документы и пытаться добиться лучших условий кредитования. Не пренебрегайте таким шансом.
Весов потянет в путешествия. Долгая дорога – лучшее решение этого месяца. Только там вам удастся привести в порядок мятежные мысли. Июнь подходит для завершения учебных процессов и для подтирания хвостов. Особенно удачно месяц сложится у преподавателей и студентов. В деловых и личных сферах полезны контакты с иностранцами. Удача придет издалека!