Немецкий художник Йорг Дюстервальд создал очередной восхитительный обман зрения. А ты сможешь найти модель, спрятанную среди растений?

Йорг - талантливый боди-арт художник, который уже 20 лет создает настоящие шедевры. Особенность его работ в том, что он умеет скрывать своих моделей на фото с помощью боди-арта.

А вы найдете спрятанную модель? ФОТО: Tschiponnique Skupin via www.imago-images.de/imago images/Future Image/Scanpix
А вы найдете спрятанную модель? ФОТО: Tschiponnique Skupin via www.imago-images.de/imago images/Future Image/Scanpix

Как обычно, Йорг расрисовал тело модели таким образом, чтобы она сливалась с общей картиной.

А вы найдете спрятанную модель? ФОТО: Tschiponnique Skupin via www.imago-images.de/imago images/Future Image/Scanpix
А вы найдете спрятанную модель? ФОТО: Tschiponnique Skupin via www.imago-images.de/imago images/Future Image/Scanpix

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