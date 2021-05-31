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ОБМАН ЗРЕНИЯ! ⟩ На снимках спрятана обнаженная женщина. А вы ее нашли?
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Kehamaalija Jörg Düsterwald on pildile peitnud alasti modelli Darky. Kas märkad teda?
Немецкий художник Йорг Дюстервальд создал очередной восхитительный обман зрения. А ты сможешь найти модель, спрятанную среди растений?
Йорг - талантливый боди-арт художник, который уже 20 лет создает настоящие шедевры. Особенность его работ в том, что он умеет скрывать своих моделей на фото с помощью боди-арта.
Как обычно, Йорг расрисовал тело модели таким образом, чтобы она сливалась с общей картиной.
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