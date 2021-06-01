ПОЧТИ КАК У НАС? ⟩ «Пьют не меньше русских»: россиянка о жизни в Финляндии

Сейчас она продолжает обучение и работает репетитором английского. «Рамблер» поговорил с Софией о жизни в Финляндии.

Школа сильно отличается от российской

Финляндия привлекла меня высоким уровнем образования и возможностью учиться на английском и бесплатно в школе. В других странах это стоит больших денег. Кроме того, страна близко к России, поэтому родителям было не страшно меня отпускать. Это было взвешенное решение, и к переезду мы начали готовиться за два года. В качестве вступительных испытаний я сдавала английский и математику. Для учеников из России ее написать просто, так как у нас в школах высокий уровень математики, единственное — экзамен проходит на английском, поэтому нужно знать терминологию.

В Финляндии школьникам предоставляют студенческое жилье. Мы жили в трехкомнатной квартире еще с тремя девочками, у каждой была своя комната. На троих у нас была общая кухня и душевая, а в самом общежитии была сауна и прачечная. Мне нравилась жизнь в небольшом городе, а в школе у нас постоянно были какие-то развлечения. Зимой на физкультуре мы ходили кататься на коньках, у нас была йога и зумба.

Школа сильно отличается от российской. Например на входе у нас не было никакой охраны, не было школьной формы и сменки. При желании по школе можно было ходить в теплых носках.

Для школьников были доступны разные занятия. Я, например, ходила на рисование, и там нам предоставляли все инструменты. В школе еще была комната для правки пленки. Если кто-то хотел заниматься фотографией, ему выдавали технику.

Все нацелено на то, чтобы мы могли найти работу после выпуска

Меня очень устраивает образование в Финляндии. Тут не нужно ничего зубрить, тебя никто ничего не заставляет делать. Преподаватели мотивируют тебя так, что ты сам понимаешь, что тебе нужно. Здесь я вижу, что мы не просто занимаемся по учебникам, а действительно изучаем навыки, которые пригодятся нам в будущем: работа в команде, поиск нужной информации, развивают критическое мышление. Все нацелено на то, чтобы после выпуска мы смогли найти работу. На последнем курсе университета полгода длится стажировка в компании, и еще полгода студентам дают на написание диплома.

Жизнь в Финляндии для россиян может показаться скучной

Финны очень любят правила, они в большинстве своем все — законопослушные граждане, у них хорошо работают законы.

Они любят природу, сауну, лес и пьют не меньше русских, несмотря на то, что алкоголь тут довольно дорогой и долгое время действовал сухой закон.